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В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»
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14 декабря 2017, 01:45
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В жестком ДТП на трассе Самара – Бугуруслан погиб водитель
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14 декабря 2017, 11:51
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В Тольятти учительница начальных классов умерла в школе на уроке
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13 декабря 2017, 12:26
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В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина
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12 декабря 2017, 03:48
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На улице Дыбенко погиб мальчик, попавший под колеса «Волги»
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6 октября 2017, 12:15
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Трагедия на пляже: в волжской протоке утонул ребенок
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10 августа 2017, 03:21
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В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка
В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.
По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По …
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1 июня 2017, 10:50
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Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом
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18 мая 2017, 08:20