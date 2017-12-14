В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной» В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе. По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места ДТП опубликованы в социальной …