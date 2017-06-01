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Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом
Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). …
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1 июня 2017, 08:23
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Тольятти станет городом рыболовов
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1 июня 2017, 05:57
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На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками
Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
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31 мая 2017, 02:14
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31 мая 2017, 01:06
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30 мая 2017, 05:13
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В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший
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29 мая 2017, 10:26
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26 мая 2017, 07:29
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23 мая 2017, 02:14
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18 мая 2017, 08:20
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19 апреля 2017, 04:59
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Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер
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2 ноября 2016, 10:22
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2 сентября 2016, 09:55