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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). 
1 июня 2017, 08:23
Тольятти станет городом рыболовов

Тольятти станет городом рыболовов

В Самарской области состоится Кубок России по ловле поплавочной удочкой. Масштабные состязания рыболовов из 10 регионов страны начнутся 2 июня на шлюзовом канале полуострова Копылово. В составе команд - чемпионы мира, призёры мировых и европейских соревнований. Имена самых искусных рыбаков 

1 июня 2017, 05:57
На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками

На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками

Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
Это смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области на трассе Оренбург-Казань. Подробности трагедии на трассе на данный момент неизвестны.
Российские информагентства сообщают только, что две фуры буквально 

31 мая 2017, 02:14
В Самарской области построят летающую тарелку

В Самарской области построят летающую тарелку

Под Тольятти появится памятник НЛО. Арт-объект в виде летающей тарелки диаметром семь метров строят в селе Подстепки. Уже собран каркас из деревянных досок. Когда объект будет готов, его планируют оборудовать подсветкой и, возможно, закрепят на высоте 80 метров.  
31 мая 2017, 01:06
В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей

В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей

В Самарской области выделят 6 млн 400 тысяч рублей на финансирование «народных дружин» в муниципалитетах. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Согласно документу, больше всего достанется Тольятти - 1 млн 912 тысяч рублей. 1 млн 390 тысяч получит Самара. 750 тысяч 

30 мая 2017, 05:13
В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В воскресенье, 28 мая, в Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием маршрутки.

По сообщению МЧС, авария случилась в 7:19 минут.

По словам очевидцев, микроавтобус Fiat, следовавший по маршруту №126, заскочил на бордюр, задней частью задел столб, 
29 мая 2017, 10:26
Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Речь идет о капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016 года, малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина 

26 мая 2017, 07:29
В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Стали известны новые подробности ЧП в поселке Маяк в Новокуйбышевске. Тело новорожденного следователи нашли во дворе частного дома на улице Калинина. Младенца закопали рядом с уличным туалетом. По версии следствия, это сделала его собственная мать. Следователям она рассказала, что родила 

18 мая 2017, 08:20
Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Утром 19 апреля в Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «Газель», по словам очевидцев, с самарскими номерами. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок примерно 5-6 лет. Все они ехали в вазовской «десятке». 
19 апреля 2017, 04:59
Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер

Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер

Во вторник, 1 ноября, на трассе в Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. В 18 часов 55 минут легковой автомобиль наехал на двух пешеходов. Это случилось в Сергиевском районе на 1128 километре федеральной автодороги М-5 «Урал», сообщили в 

2 ноября 2016, 10:22
Под Самарой в ДТП погибли 15-летняя девочка и молодой водитель

Под Самарой в ДТП погибли 15-летняя девочка и молодой водитель

Утром 1 сентября в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Легковой автомобиль «Лада Приора» врезался в отбойник на дороге, ведущей из Чапаевска в Самару.

По данным полиции, авария случилась накануне примерно в 9 часов 30 
2 сентября 2016, 09:55
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