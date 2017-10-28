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Материалы по теме:

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
28 октября 2017, 04:32
В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В пятницу, 27 октября, в Самаре в результате ДТП разбился человек. 39-летний автомобилист на «Ладе Гранте» врезался в столб на обочине.

Авария произошла примерно в 7:30 на путепроводе «Смышляевский». Водитель был ранен. На «скорой» его отвезли в больницу, но 
27 октября 2017, 03:09
Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

В четверг, 26 октября, в семь часов утра на автодороге Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, еще трое ранены.

По данным полицейских, на 98-м километре дороги столкнулись вазовская «пятнадцатая» и иномарка Nissan. В ДТП погибли 

26 октября 2017, 09:54
В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

Вечером во вторник, 24 октября, в Самаре на улице Промышленности произошло ДТП с участием трамвая. По сообщению очевидцев, авария случилась неподалеку от перекрестка с улицей Советской Армии. Двухвагонный состав, следовавший по маршруту №3 столкнулся с белой иномаркой, после чего трамвай 
25 октября 2017, 11:11
В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В номере гостиницы на улице Ново-Садовой найден мертвым руководитель департамента техобслуживания завода «Электрощит-ТМ Самара» Алексей Семериков. На его теле обнаружены признаки суицида, впрочем, что именно произошло, пока говорить рано. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников гостиницы и родственников погибшего. 

17 октября 2017, 04:09
Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
 
По предварительным данным, 11 октября 
14 октября 2017, 03:53
В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В ночь с пятницы на субботу, с 22 на 23 сентября, в Самаре на улице Алма-Атинской произошло ДТП. Автомобиль "Шевроле", которым управляла молодая девушка, сбил троих пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.
 
Авария произошла на территории парковки. Двое 
23 сентября 2017, 02:23
В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео

В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео

В Самаре в результате ДТП пострадал пешеход. Молодой человек начал переходить дорогу по пешеходному переходу у ТЦ «Парк Хаус», как вдруг на него наехал внедорожник, пишет 63.ru. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора встречного автомобиля.

За рулем Toyota 
16 сентября 2017, 03:35
В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

Вчера, 7 июня, в Самарском районе Самары автоледи сбила пешехода и скрылась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полиции, в 18:40 36-летняя автомобилистка ехала на "четырнадцатой" по улице Ленинградской со стороны Ленинской и при повороте налево, на Садовую, 

8 июня 2017, 10:37
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