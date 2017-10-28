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Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью
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28 октября 2017, 04:32
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В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб
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27 октября 2017, 03:09
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Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив
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26 октября 2017, 09:54
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В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом
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25 октября 2017, 11:11
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В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»
В номере гостиницы на улице Ново-Садовой найден мертвым руководитель департамента техобслуживания завода «Электрощит-ТМ Самара» Алексей Семериков. На его теле обнаружены признаки суицида, впрочем, что именно произошло, пока говорить рано. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников гостиницы и родственников погибшего. …
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17 октября 2017, 04:09
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Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек
Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
По предварительным данным, 11 октября …
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14 октября 2017, 03:53
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В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП
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23 сентября 2017, 02:23
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В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео
В Самаре в результате ДТП пострадал пешеход. Молодой человек начал переходить дорогу по пешеходному переходу у ТЦ «Парк Хаус», как вдруг на него наехал внедорожник, пишет 63.ru. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора встречного автомобиля.
За рулем Toyota …
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16 сентября 2017, 03:35
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В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП
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8 июня 2017, 10:37