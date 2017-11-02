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Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти

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Три в одном: Впервые в Самаре прошел открытый чемпионат по триатлону

Три в одном: Впервые в Самаре прошел открытый чемпионат по триатлону

Впервые в Самаре состоялся открытый чемпионат по триатлону. Участникам было необходимо по очереди пройти три этапа - плавание, заезд на велосипеде и бег.
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В Самаре пройдут международные соревнования по кибербезопасности

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5 сентября 2017, 11:14
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