В Самарской области впервые пройдут 78-е соревнования по смешанным единоборствам серии Fight Nights с участием мировых звезд. 4 ноября поединки состоятся во дворце «Лада Арена» в Тольятти. Главным событием турнира станет поединок Артура «Торнадо» Гусейнова и Михаила Царева, известного как «Одинокий волк», сообщили в областном министерстве спорта. Весьма показательными обещают стать бои бразильца Майкеля Фалькао против россиянина Аюба Гимбатов, и Георгия Сакаева против Шамиля Аббасова. Кроме того, в этот вечер состоится бой между россиянками Юлией Куценко и Златой Шефтор, а главный тренер сборной Самары по ММА Динислам Муртазалиев выйдет против иранца Хасана Юсефи.
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