В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга В Самарскую область в этом году снова приедет Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает официальный сайт одного из главных символов Нового года. Сказочный волшебник из Вологодской области отправится в «тур» уже в ноябре. Он намерен посетить порядка 40 городов России, …