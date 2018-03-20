19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.
О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и положительного. Мальчик увлекался компьютерными играми, а также делал ставки на тотализаторе, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».
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