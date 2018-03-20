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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
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Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

В ночь на 20 марта в Тольятти произошла авария. На улице Тополиной автомобиль «Лада Приора» въехал в двери одного из крупных супермаркетов. Как такое могло произойти, пока точно неизвестно. Как рассказывают очевидцы, за рулем легковушки мог находиться несовершеннолетний. Его родители 
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Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске 

19 марта 2018, 11:17
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Утром 19 марта в Самарской области произошло смертельное ДТП на железной дороге. В 7:48 на перегоне Мастрюково-Курумоч электричка врезалась в «Ладу Калину». В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковушке.

По факту ДТП ведется проверка. Ситуация находится на 
19 марта 2018, 12:08
Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.

Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. 

15 марта 2018, 10:16
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Крупный пожар произошел 12 марта в Сызрани. Примерно в 21:20 загорелись постройки во дворе честного дома №51 по улице Транспортной.

Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В его тушении принимали участие 25 человек. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло 
13 марта 2018, 09:01
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли 

12 марта 2018, 10:11
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