В Автозаводском районе Тольятти вынесли приговор в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в попытке побега с места смертельной аварии.
По информации следствия, в августе прошлого года тольяттинец был наказан за пьяное вождение. Несмотря на это, в ноябре мужчина сел за руль машины и повез на ней пассажиров. Он ехал по улице Фрунзе в направлении улицы Буденного, когда врезался в «ГАЗель», припаркованную на обочине. В результате оба пассажира легковушки умерли на месте. Сам виновник аварии попытался сбежать, но его задержал полицейский, ставший свидетелем ДТП.
Своей вины нарушитель не признал. Несмотря на это, суд счел преступление полностью доказанным. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Также судом удовлетворен иск прокурора Автозаводского района Тольятти о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей, сообщает прокуратура Самарской области.
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