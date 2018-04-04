4
51
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888   .d8888b.   8888888                      .d8888b.    .d88888b.  
   888    d88P  Y88b    888                       d88P  Y88b  d88P" "Y88b 
   888    888    888    888                       888    888  888     888 
   888    Y88b. d888    888    888d888   .d88b.   888         888     888 
   888     "Y888P888    888    888P"    d88P"88b  888  88888  888     888 
   888           888    888    888      888  888  888    888  888 Y8b 888 
   888    Y88b  d88P    888    888      Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b.Y8b88P 
 8888888   "Y8888P"   8888888  888       "Y88888   "Y8888P88   "Y888888"  
                                             888                     Y8b  
                                        Y8b d88P                          
                                         "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре

Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре

В Самаре на Заводском шоссе «Калина» влетела в бетонную опору. ДТП произошло возле дома номер 83 «а» во вторник, 3 апреля, примерно 
4 апреля 2018, 04:04
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, 
4 апреля 2018, 02:58
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование в отношении банды грабителей. Их жертвой дважды становилась женщина-ветеран Великой Отечественной войны, живущая в селе Сходнево Клявлинского района.

В первый раз преступники явились к потерпевшей в ноябре 2011 года. Они потребовали от женщины деньги. 
4 апреля 2018, 02:11
5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» 

3 апреля 2018, 08:02
СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

В Самаре СУ СК России по Самарской области передало в суд обвинительное заключение и уголовное дело о групповом коммерческом подкупе,  покушении на ограничение конкуренции и превышении должностных полномочий в сфере здравоохранения. Процесс будет идти в Самарском районном суде. Фигурантами дела 

3 апреля 2018, 04:16
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого 

3 апреля 2018, 03:04
Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

В Самаре 38-летний водитель Datsun on-Do сбил ребенка. ДТП произошло на улице Земеца в понедельник, 2 апреля, в 14:30. Пострадавшая – девочка 
3 апреля 2018, 02:45
2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 2 апреля в Тольятти. На улице Саратовской в Центральном районе загорелась частная баня. Пламя охватило 110 квадратных метров площади. На его тушение выезжали 21 человек и 6 единиц техники. В 03:15 он был полностью 
2 апреля 2018, 05:57
СУТЭК под наблюдением

СУТЭК под наблюдением

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом 

2 апреля 2018, 08:00
2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада 

2 апреля 2018, 02:55
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

22 марта 2018, 08:53
Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.

О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и 

20 марта 2018, 09:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх