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Суд признал Алексея Титова банкротом

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Самарский областной Арбитражный суд прекратил производство по делу о несостоятельности экс-гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова. Такое сообщение появилось на портале федерального реестра сведений о банкротстве. Причины пока не уточняются. Напомним, банкротом Кулаков был признан в ноябре прошлого года. В отношении него 

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В Самаре полицейские задержали подозреваемых в нарушении авторских прав. Пираты продавали в Куйбышевском районе цифровые информационные носители, содержащие контрафактное программное обеспечение. Силовики взяли злоумышленников с поличным. У задержанных изъяты устройства с пиратским ПО. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю, оценивается в 

5 марта 2018, 10:20
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