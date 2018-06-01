Необычную серию дел рассмотрел областной арбитражный суд. Правообладатель всемирноизвестного бренда Peppa Pig - британская компания Entertainment One UK Limited - судилась с предпринимателями из-за нарушения авторских прав. Согласно материалам на сайте арбитража, самарцы незаконно использовали знаменитую свинку. В частности, продавали кукол с изображением героев детского мультфильма. Никакого разрешения на использование символики, имен и образов от британцев они не получали. С начала года от фирмы поступило более 30 исков. Ответчиками выступали 26 индивидуальных предпринимателей, а также 5 компаний - «Прессто», «Союзный», «Самарский дом игрушки», «Актив Лайф» и «Смайл». Сумма требований везде разная - от 20 до 50 тысяч рублей. В общей сложности, по расчётам правообладателей, самарцы причинили ущерб в размере более 1 миллиона рублей. Арбитраж постановил снизить запросы островитян до 800 тысяч. «Свинка Пеппа» (или «Peppa Pig») - британский мультсериал из коротких мультфильмов по 5 минут. Стартовал в 2004 году. Последний пятый сезон вышел в конце 2017 года. Был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведён на 40 языков. Главные герои - Свинка Пеппа, её младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин.
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