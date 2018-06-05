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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

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«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 

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Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
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Не пристегнулись: трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Тольятти

Не пристегнулись: трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Тольятти

Днем 4 июня в Тольятти произошло крупное ДТП. Водитель  такси на автомобиле «Датсан» ехал со стороны Портпоселка. В машине находились двое пассажиров: женщина и 11-летний ребенок. На одном из участков дороги иномарка вышла на встречную полосу и там лоб в 
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«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

В ночь на 4 июня пожар произошел в Тольятти. Примерно в 3:14 на улице Тополиной загорелся автомобиль «Лада Калина».  Специалистов экстренных служб вызвали очевидцы.

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Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении  улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.

В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства 
4 июня 2018, 10:21
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на 
22 мая 2018, 02:32
Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.

Судя 

15 мая 2018, 09:33
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары

68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары

Вчера в ДТП под Самарой погиб велосипедист. Трагедия случилась на территории Волжского района.

18 июля примерно в пять часов вечера на обводной дороге Самары произошло ДТП – столкнулись Lada Kalina и пожилой мужчина на велосипеде. По версии полицейских, 68-летний пенсионер ехал 

19 июля 2016, 09:47
В Самарской области 10-летний велосипедист попал под машину

В Самарской области 10-летний велосипедист попал под машину

Полиция Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок. Десятилетний велосипедист столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

Авария случилась 17 июля в четвертом часу дня в селе Сидоровка. По данным полиции, мальчик на велосипеде, при выезде 
18 июля 2016, 02:35
В Самаре водитель Mitsubishi Outlander сбил велосипедиста

В Самаре водитель Mitsubishi Outlander сбил велосипедиста

Вчера в Советском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Его сбил мужчина на внедорожнике Mitsubishi Outlander.

14 июля примерно в девять часов утра в Советском районе столкнулись иномарка и 32-летний мужчина на велосипеде. «Аутлендером» управлял 54-летний водитель. 
15 июля 2016, 11:42
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