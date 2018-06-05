В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении со стороны улицы Патрульной в направлении Спортивной он сбил пожилого велосипедиста. Это случилось возле дома №5 «а» по Спортивной. Мужчине, ехавшему на двухколесном транспорте к проспекту Степана Разина, 84 года. В правоохранительных органах предоставили фото с места аварии.
«В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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