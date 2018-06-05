В Самарской области совокупный долг нерадивых родителей, которые отказываются выплачивать алименты своим детям, сейчас превышает 850 миллионов рублей. Таких граждан порядка 10,5 тысяч человек. С 2014 года фиксируется тренд на постепенное улучшение ситуации. Четыре года назад тех, кто не платил …