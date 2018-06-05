Очередной ребенок оказался под колесами машины в Тольятти. Авария произошла 4 июня в седьмом часу вечера. 25-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» ехала в жилой зоне со стороны улицы 40 лет Победы в направлении улицы 70 лет Октября. Во время движения она сбила 10-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть. Ребенок гулял на улице вместе с мамой.
В результате аварии ребенок получил травмы. После оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти
В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.
«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 …
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