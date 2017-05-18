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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на 

16 мая 2017, 07:39
Школьницы из Новокуйбышевска вышли в финал

Школьницы из Новокуйбышевска вышли в финал "Детского Евровидения-2017"

Две воспитанницы школы искусств «Вдохновение», Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, сумели прорваться в финал Национального отборочного конкурса «Детское Евровидение-2017». Они оказались в числе 19 финалисток из разных городов России. Обеих девочек учит петь Елена Казакова. Подготовка к выступлениям в самом 

4 мая 2017, 07:49
Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В 

26 апреля 2017, 10:27
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Утром 19 апреля в Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «Газель», по словам очевидцев, с самарскими номерами. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок примерно 5-6 лет. Все они ехали в вазовской «десятке». 
19 апреля 2017, 04:59
Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер

Под Самарой водитель «ВАЗ-2110» сбил женщину с ребенком: малыш умер

Во вторник, 1 ноября, на трассе в Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. В 18 часов 55 минут легковой автомобиль наехал на двух пешеходов. Это случилось в Сергиевском районе на 1128 километре федеральной автодороги М-5 «Урал», сообщили в 

2 ноября 2016, 10:22
19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

19-летняя мать-убийца получила отсрочку в Самарской области

Суд вынес приговор матери, убившей своего новорожденного ребенка. Преступление было совершено весной 2016 года в Клявлинском районе, сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Перед судом предстала 19-летняя девушка. Следствием установлено, что в ночь на 19 марта она родила девочку. 

27 сентября 2016, 05:09
Под Самарой в ДТП погибли 15-летняя девочка и молодой водитель

Под Самарой в ДТП погибли 15-летняя девочка и молодой водитель

Утром 1 сентября в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Легковой автомобиль «Лада Приора» врезался в отбойник на дороге, ведущей из Чапаевска в Самару.

По данным полиции, авария случилась накануне примерно в 9 часов 30 
2 сентября 2016, 09:55
Мать с младенцем разбились насмерть в ДТП под Тольятти

Мать с младенцем разбились насмерть в ДТП под Тольятти

Сегодня, 12 августа, рано утром в Самарской области произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 под Тольятти.

На 999-м километре федеральной автодороги вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль Lada. Погибли два человека – женщина 
12 августа 2016, 10:36
В Тольятти женщина родила ребенка в шалаше

В Тольятти женщина родила ребенка в шалаше

Сегодня утром тольяттинские медики выезжали к женщине, которая родила ребенка в лесу, сообщает портал «Волга-Ньюс». Это случилось в районе санатория «Лесное». Когда на место  приехала бригада скорой помощи, малыш уже родился.

По предварительной информации, младенец появился на свет 
21 июня 2016, 10:56
Самый крупный ребенок в мире родился в Индонезии

Самый крупный ребенок в мире родился в Индонезии

Самый большой на нашей планете новорожденный ребенок появился на свет в Индонезии. Масса чудо-малыша порядка 8,7 кг, рост – 62 сантиметра. Сведения об этом распространило множество информационных агентств со всего мира.

Сообщается, что 41-летняя мать мальчика имеет серьезный недуг – сахарный 

19 мая 2016, 10:58
В Самарской области мать оставила новорожденную дочь на улице и ушла

В Самарской области мать оставила новорожденную дочь на улице и ушла

Полицейские Борского района Самарской области ищут мать младенца, найденного на улице. Его обнаружили в поселке Новоборский в среду, 9 марта.

Днем местная жительница занесла в магазин на улице Куйбышева сверток, в котором находился новорожденный. Она рассказала, что нашла малыша 
10 марта 2016, 10:14
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