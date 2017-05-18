Стали известны новые подробности ЧП в поселке Маяк в Новокуйбышевске. Тело новорожденного следователи нашли во дворе частного дома на улице Калинина. Младенца закопали рядом с уличным туалетом. По версии следствия, это сделала его собственная мать. Следователям она рассказала, что родила в сентябре 2015-ого года. По ее словам, малыш родился мертвый. Роды прошли быстро, пуповину женщина перерезала сама ножницами. На гинекологический учет не вставала. Беременность скрывала от родных и односельчан.
В результате в отношении женщины следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". По оперативным данным, 23-летняя подозревая нигде не работает и не учится, злоупотребляет спиртным. Соседи рассказывают, разгульный образ жизни женщина ведет, несмотря на то, что у нее есть еще трехлетний сын. О трупе новорожденного в полицию сообщил сожитель подозреваемой.
Перспектива уголовного дела пока неясна. Все зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Из-за серьезных гнилостных изменений трупа, врачи не рискуют называть предварительную причину. Заключение экспертов будет готово примерно через месяц. Если подтвердится, что ребенок родился мертвым, то уголовное дело прекратят. В противном случае подозреваемой грозит до 5 лет колонии.
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