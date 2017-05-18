Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком Утром 19 апреля в Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «Газель», по словам очевидцев, с самарскими номерами. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок примерно 5-6 лет. Все они ехали в вазовской «десятке». …