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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

В четверг, 26 октября, в семь часов утра на автодороге Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, еще трое ранены.

По данным полицейских, на 98-м километре дороги столкнулись вазовская «пятнадцатая» и иномарка Nissan. В ДТП погибли 

26 октября 2017, 09:54
В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

Вечером во вторник, 24 октября, в Самаре на улице Промышленности произошло ДТП с участием трамвая. По сообщению очевидцев, авария случилась неподалеку от перекрестка с улицей Советской Армии. Двухвагонный состав, следовавший по маршруту №3 столкнулся с белой иномаркой, после чего трамвай 
25 октября 2017, 11:11
Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой 

23 октября 2017, 05:32
В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В воскресенье, 22 октября, в Самаре в результате ДТП пострадал младенец. Ребенок 2017 года находился в коляске, которую катил мужчина, переходивший улицу Солнечную по зебре. На них наехал автомобиль «ВАЗ» под управлением 65-летнего мужчины.  

Малыш получил телесные повреждения. После оказания 

23 октября 2017, 01:32
В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В номере гостиницы на улице Ново-Садовой найден мертвым руководитель департамента техобслуживания завода «Электрощит-ТМ Самара» Алексей Семериков. На его теле обнаружены признаки суицида, впрочем, что именно произошло, пока говорить рано. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников гостиницы и родственников погибшего. 

17 октября 2017, 04:09
Под Самарой «буханка» сгорела после столкновения с Mitsubishi: водитель погиб

Под Самарой «буханка» сгорела после столкновения с Mitsubishi: водитель погиб

Сегодня, 12 октября, днем в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Урал – Сергиевск – Челно-Вершины столкнулись фургон УАЗ и автомобиль Mitsubishi. От удара «буханка» перевернулась на дороге и загорелась, передает ГУ МВД по Самарской области
По 
12 октября 2017, 10:22
В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», 
11 октября 2017, 01:16
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