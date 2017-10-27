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Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив
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26 октября 2017, 09:54
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В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом
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25 октября 2017, 11:11
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Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП
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23 октября 2017, 05:32
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В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину
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23 октября 2017, 01:32
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В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»
В номере гостиницы на улице Ново-Садовой найден мертвым руководитель департамента техобслуживания завода «Электрощит-ТМ Самара» Алексей Семериков. На его теле обнаружены признаки суицида, впрочем, что именно произошло, пока говорить рано. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников гостиницы и родственников погибшего. …
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17 октября 2017, 04:09
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Под Самарой «буханка» сгорела после столкновения с Mitsubishi: водитель погиб
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12 октября 2017, 10:22
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В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме
Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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11 октября 2017, 01:16