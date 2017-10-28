В четверг, 26 октября, в семь часов утра на автодороге Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, еще трое ранены.

По данным полицейских, на 98-м километре дороги столкнулись вазовская «пятнадцатая» и иномарка Nissan. В ДТП погибли …