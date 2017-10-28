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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 октября 2017г 
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Материалы по теме:

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В пятницу, 27 октября, в Самаре в результате ДТП разбился человек. 39-летний автомобилист на «Ладе Гранте» врезался в столб на обочине.

Авария произошла примерно в 7:30 на путепроводе «Смышляевский». Водитель был ранен. На «скорой» его отвезли в больницу, но 
27 октября 2017, 03:09
Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив

В четверг, 26 октября, в семь часов утра на автодороге Самара - Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло смертельное ДТП. Погибли три человека, еще трое ранены.

По данным полицейских, на 98-м километре дороги столкнулись вазовская «пятнадцатая» и иномарка Nissan. В ДТП погибли 

26 октября 2017, 09:54
В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом

Вечером во вторник, 24 октября, в Самаре на улице Промышленности произошло ДТП с участием трамвая. По сообщению очевидцев, авария случилась неподалеку от перекрестка с улицей Советской Армии. Двухвагонный состав, следовавший по маршруту №3 столкнулся с белой иномаркой, после чего трамвай 
25 октября 2017, 11:11
Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных

Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных

Теперь в ней живет собака с щенками. Необычную будку общественникам презентовали сотрудники отдела судебных приставов.

По словам приставов, эту будку они купили 2 года назад для бездомной собаки, которая жила рядом с их зданием. На вместительную конуру с подогревом, 
19 октября 2017, 10:51
Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников

Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников

В эту среду Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников. Один из них - бывший замруководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах известный как человек, который аккумулировал все результаты 

19 октября 2017, 09:39
В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»

В номере гостиницы на улице Ново-Садовой найден мертвым руководитель департамента техобслуживания завода «Электрощит-ТМ Самара» Алексей Семериков. На его теле обнаружены признаки суицида, впрочем, что именно произошло, пока говорить рано. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников гостиницы и родственников погибшего. 

17 октября 2017, 04:09
Самарские чиновники воюют со «Спартой»

Самарские чиновники воюют со «Спартой»

В Самаре продолжается борьба из-за рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Напомним, компания «Спарта» пытается отстоять в суде право на его существование. Городской департамент управления имуществом, напротив, настаивает на закрытии торгового объекта, на этом месте планируется организовать сквер к 

16 октября 2017, 04:05
Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин

Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин

Сегодня днем самолет с Анастасией Ф. и ее сыном Мироном на борту приземлился в берлинском аэропорту, передает КТВ-Луч. По словам бабушки Мирона, полет прошел замечательно: «Мироша ни разу не заплакал, хорошо себя чувствовал, и на таможне не было проблем».
15 октября 2017, 05:33
Яжемать!!!: Сызранка с маленьким ребенком на руках перебежала дорогу в час пик

Яжемать!!!: Сызранка с маленьким ребенком на руках перебежала дорогу в час пик

На канале «Хамы и нарушители» видеохостинга Youtube появилось видео, на котором запечатлено как девушка с маленьким ребенком на руках пересекает проспект 50 лет Октября в неположенном для этого месте. Девушка пересекает дорогу со стороны автозаправки СНП в сторону дома 
14 октября 2017, 06:18
Две девушки из Сызрани стали курсантами Вольской Военной академии ВС РФ

Две девушки из Сызрани стали курсантами Вольской Военной академии ВС РФ

Для того, чтобы попасть в суровый мужской коллектив, юным леди пришлось пройти строгий отбор нескольких медкомиссий, психофизиологическое обследование, сдать вступительные экзамены по математике, русскому языку, физике и обществознанию, пишет «КТВ ЛУЧ».

В военкомате Сызрани подтвердили информацию о поступлении 
14 октября 2017, 04:23
Здоровье чиновников облправительства застрахуют на 22 000 000 рублей

Здоровье чиновников облправительства застрахуют на 22 000 000 рублей

Здоровье чиновников областного правительства застрахуют на 22 миллиона рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер по определению страховой компании, которая в 2018 году окажет услуги добровольного медстрахования «для лиц, замещающих государственные должности в Самарской области» объявил Департамент управления делами 

13 октября 2017, 05:10
В блогах: сколько денег уходит на офисы самарских чиновников?

В блогах: сколько денег уходит на офисы самарских чиновников?

Блогер Андрей Ишмуратов считает, что в Самарской области чиновникам следует прекратить транжирство. "Вы, может быть, не знали, но многие областные ведомства располагаются в коммерческих офисных зданиях, то есть снимают шикарные помещения за счёт бюджета. Вот несколько примеров. Департамент охоты 
5 октября 2017, 09:07
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