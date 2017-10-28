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21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти
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28 октября 2017, 03:15
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В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб
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27 октября 2017, 03:09
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Под Самарой в ДТП погибли трое пассажиров «пятнадцатой», водитель жив
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26 октября 2017, 09:54
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В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом
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25 октября 2017, 11:11
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Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных
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19 октября 2017, 10:51
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Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников
В эту среду Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников. Один из них - бывший замруководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах известный как человек, который аккумулировал все результаты …
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19 октября 2017, 09:39
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В Самаре найден мертвым директор департамента техобслуживания завода «Электрощит»
В номере гостиницы на улице Ново-Садовой найден мертвым руководитель департамента техобслуживания завода «Электрощит-ТМ Самара» Алексей Семериков. На его теле обнаружены признаки суицида, впрочем, что именно произошло, пока говорить рано. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников гостиницы и родственников погибшего. …
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17 октября 2017, 04:09
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Самарские чиновники воюют со «Спартой»
В Самаре продолжается борьба из-за рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Напомним, компания «Спарта» пытается отстоять в суде право на его существование. Городской департамент управления имуществом, напротив, настаивает на закрытии торгового объекта, на этом месте планируется организовать сквер к …
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16 октября 2017, 04:05
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Малыша из Сызрани с редкой болезнью успешно доставили в Берлин
Сегодня днем самолет с Анастасией Ф. и ее сыном Мироном на борту приземлился в берлинском аэропорту, передает КТВ-Луч. По словам бабушки Мирона, полет прошел замечательно: «Мироша ни разу не заплакал, хорошо себя чувствовал, и на таможне не было проблем».
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15 октября 2017, 05:33
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Яжемать!!!: Сызранка с маленьким ребенком на руках перебежала дорогу в час пик
На канале «Хамы и нарушители» видеохостинга Youtube появилось видео, на котором запечатлено как девушка с маленьким ребенком на руках пересекает проспект 50 лет Октября в неположенном для этого месте. Девушка пересекает дорогу со стороны автозаправки СНП в сторону дома …
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14 октября 2017, 06:18
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Две девушки из Сызрани стали курсантами Вольской Военной академии ВС РФ
Для того, чтобы попасть в суровый мужской коллектив, юным леди пришлось пройти строгий отбор нескольких медкомиссий, психофизиологическое обследование, сдать вступительные экзамены по математике, русскому языку, физике и обществознанию, пишет «КТВ ЛУЧ».
В военкомате Сызрани подтвердили информацию о поступлении …
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14 октября 2017, 04:23
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Здоровье чиновников облправительства застрахуют на 22 000 000 рублей
Здоровье чиновников областного правительства застрахуют на 22 миллиона рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер по определению страховой компании, которая в 2018 году окажет услуги добровольного медстрахования «для лиц, замещающих государственные должности в Самарской области» объявил Департамент управления делами …
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13 октября 2017, 05:10
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В блогах: сколько денег уходит на офисы самарских чиновников?
Блогер Андрей Ишмуратов считает, что в Самарской области чиновникам следует прекратить транжирство. "Вы, может быть, не знали, но многие областные ведомства располагаются в коммерческих офисных зданиях, то есть снимают шикарные помещения за счёт бюджета. Вот несколько примеров. Департамент охоты …
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5 октября 2017, 09:07