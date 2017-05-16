12
41
06
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          888       888b     d888                    d8b  8888888b.  
                          888       8888b   d8888                    Y8P  888  "Y88b 
                          888       88888b.d88888                         888    888 
 888  888  888   .d88888  88888b.   888Y88888P888  888  888  888    8888  888    888 
 888  888  888  d88" 888  888 "88b  888 Y888P 888  888  888  888    "888  888    888 
 888  888  888  888  888  888  888  888  Y8P  888  888  888  888     888  888    888 
 Y88b 888 d88P  Y88b 888  888 d88P  888   "   888  Y88b 888 d88P     888  888  .d88P 
  "Y8888888P"    "Y88888  88888P"   888       888   "Y8888888P"      888  8888888P"  
                     888                                             888             
                     888                                            d88P             
                     888                                          888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
Задержанный заявил полицейским, что сверток нашел случайно. А понял, что находка в пакете - наркотик, решил 

16 мая 2017, 04:06
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
Как заявляют официальные представители правоохранительных органов страны, в течение последнего года было отмечено 47 крупных 

11 мая 2017, 03:21
Сколько стоит

Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?

За 8 дней полицейские Самарской области изъяли у граждан 87 единиц нелегального оружия. Подведены итоги профилактической операции "Арсенал".
По информации главного управления МВД 63 региона, также изъято 665 патронов различного калибра и 0,5 кг взрывчатых веществ. Стражи порядка выявили 34 

5 мая 2017, 03:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна