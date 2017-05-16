В Самарской области продолжается операция операции «Алкоголь», которая началась в январе 2017 года. Как сообщает областной главк полиции, стражи порядка изъяли из оборота 459 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью 2 885 015 рублей.
Полиция отмечает, что в ходе почти 1 300 проверок выявлено 1223 административное правонарушение и 21 преступление, связанное с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. Операция «Алкоголь» продолжается.
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