Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным , крепкий алкоголь планировали продать.Транспортирвкой со специализированной автостоянки на улице Дизельной занимались несколько человек. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Позднее выяснилось, что к преступлению может быть причастен начальника сызранского отдела экономической безопасности. Накануне он был задержан.
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12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора
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Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро» …
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19 мая 2017, 11:32
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Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани
Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и …
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19 мая 2017, 07:35
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В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале
Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
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19 мая 2017, 07:22
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Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани
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19 мая 2017, 07:02
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Ударят по самогоноварению: Минпромторг предложил снизить цену на водку
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17 мая 2017, 01:47
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В Самарской области изъяли 459 декалитров алкоголя
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16 мая 2017, 10:47
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В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка
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16 мая 2017, 07:39
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Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь
В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
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16 мая 2017, 04:06
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Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
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15 мая 2017, 07:15
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В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
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26 марта 2017, 03:10
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Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей
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23 марта 2017, 12:16
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В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
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16 марта 2017, 10:47
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В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях
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12 декабря 2013, 12:05
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В избиении самарских полицейских подозревают 5 человек
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6 декабря 2013, 02:45
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского
По уточненным данным, в результате инцидента на улице Днепровской пострадал один из полицейских. Нападавший нанес ему не менее десяти ударов кулаками и ногами по голове, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.
За применение …
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4 декабря 2013, 02:12