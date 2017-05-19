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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Материалы по теме:

12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

Юный сызранский робототехник сделал автоматическое ведро для мусора, передает «Маленькая Сызрань». Девайс умеет сам поднимать крышку, если к нему поднести руку или совок.
 
Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро» 
19 мая 2017, 07:55
В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

Трое преступников с оружием ограбили полицейских города Акапулько. Стражи порядка ехали на туристическом автобусе в мексиканскую столицу, чтобы провести там выходные.
У транспортного средства в пути произошла поломка. Ей воспользовались притаившиеся в ожидании жертвы рядом с дорогой бандиты. Ни у 

19 мая 2017, 11:32
Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани

Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани

Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и 
19 мая 2017, 07:35
В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в 
19 мая 2017, 07:22
Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани

Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани

Мужчина уже заплатил 1,5 тысячи рублей за услуги эвакуатора и получил квитанцию на оплату штрафа в 5 тысяч рублей за нарушение «правил остановки или стоянки транспортных средств».
 
Однако автомобилист из Тольятти с таким положением дел не смирился и готовится 
19 мая 2017, 07:02
Ударят по самогоноварению: Минпромторг предложил снизить цену на водку

Ударят по самогоноварению: Минпромторг предложил снизить цену на водку

Минпромторг России предложил установить минимальную розничную цену на водку в пределах 110-130 рублей. Ведомство выступило против нынешней политики Минфина, установившего эту планку на уровне 205 рублей - вместо прежних 190. Эксперты считают, что при такой высокой стоимости более 60 процентов 

17 мая 2017, 01:47
В Самарской области изъяли 459 декалитров алкоголя

В Самарской области изъяли 459 декалитров алкоголя

В Самарской области продолжается операция «Алкоголь», которая началась в январе 2017 года. Как сообщает областной главк полиции, стражи порядка изъяли из оборота 459 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью 2 885 015 рублей.
Полиция отмечает, что в ходе почти 1300 проверок 

16 мая 2017, 10:47
В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на 

16 мая 2017, 07:39
Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

Наркодилер хотел обменять зелье на крепкий алкоголь

В Железнодорожном районе Самары полицейские задержали подозрительного мужчину, который прятал под курткой пакет с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 512 грамм.
Задержанный заявил полицейским, что сверток нашел случайно. А понял, что находка в пакете - наркотик, решил 

16 мая 2017, 04:06
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Минфин назвал обоснованной минимальную розничную цену на водку в 205 рублей

Эксперты Минфина озвучили свое мнение по поводу того, как именно должна измениться минимальная розничная цена на водку. По данным пресс-службы ведомства, обоснованная цена - 205 рублей за пол-литра.
Сумму 219 рублей специалисты Минфина посчитали завышенной, отмечает ТАСС. Прежняя розничная цена 

23 марта 2017, 12:16
В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
 
За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов, изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. Это в 2 раза больше чем в 2015-ом.
 
Сейчас в магазинах, так же 

16 марта 2017, 10:47
В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях

В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях

Самарские полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и ограблении 27-летней женщины. Инцидент произошел в Промышленном районе столицы региона, на улице Стара-Загоры, 4 декабря около 8 часов вечера. Преступник напал на жертву в подъезде, начал душить, снял кольцо и под 

12 декабря 2013, 12:05
В избиении самарских полицейских подозревают 5 человек

В избиении самарских полицейских подозревают 5 человек

По делу о применении насилия в отношении представителя власти проходят пять человек в возрасте от 21 до 27 лет. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 3 декабря наряд полиции подвергся 

6 декабря 2013, 02:45
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского

По уточненным данным, в результате инцидента на улице Днепровской пострадал один из полицейских. Нападавший нанес ему не менее десяти ударов кулаками и ногами по голове, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

За применение 

4 декабря 2013, 02:12
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