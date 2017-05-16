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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Убил мать и защищавшего ее сына-подростка: как накажут обвиняемого самарца

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В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях

В Самаре задержан подозреваемый в грабежах и изнасилованиях

Самарские полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и ограблении 27-летней женщины. Инцидент произошел в Промышленном районе столицы региона, на улице Стара-Загоры, 4 декабря около 8 часов вечера. Преступник напал на жертву в подъезде, начал душить, снял кольцо и под 

12 декабря 2013, 12:05
В избиении самарских полицейских подозревают 5 человек

В избиении самарских полицейских подозревают 5 человек

По делу о применении насилия в отношении представителя власти проходят пять человек в возрасте от 21 до 27 лет. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 3 декабря наряд полиции подвергся 

6 декабря 2013, 02:45
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского

По уточненным данным, в результате инцидента на улице Днепровской пострадал один из полицейских. Нападавший нанес ему не менее десяти ударов кулаками и ногами по голове, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

За применение 

4 декабря 2013, 02:12
55-летнего тольяттинца подозревают в сексуальных преступлениях против детей

55-летнего тольяттинца подозревают в сексуальных преступлениях против детей

Жителя Тольятти обвиняют в действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. По версии следствия, в конце октября 2013 года от действий 55-летнего мужчины пострадали две девочки 7 и 10 лет.
По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера 

3 декабря 2013, 03:24
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