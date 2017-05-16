Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала в землю, на глубину около 40 см.
Расследование уголовного дела продолжается.
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