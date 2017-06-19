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Материалы по теме:

Россия построит в Баренцевом море четыре острова

Россия построит в Баренцевом море четыре острова

Глава кабмина подписал распоряжение о создании в Баренцевом море четырех искусственных островов. Этот документ появился на портале российского правительства.
Речь идет о первоочередных мероприятиях, направленных на создание в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объекты центра появятся на четырех 

19 июня 2017, 10:05
Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Глава кабмина обязал региональных руководителей отчитываться о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков. Об этом рассказывают "Известия".
Такие отчеты будут ежеквартально поступать в Минстрой. Вместе с тем, ведомство с такой же периодичностью станет осуществлять мониторинг выполнения "дорожных карт" и информировать 

2 июня 2017, 03:26
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это 

23 мая 2017, 05:35
Двухэтажки у телецентра снесут

Двухэтажки у телецентра снесут

В Октябрьском районе Самары, а именно в районе телецентра, снесут 12 двухэтажек. Сейчас мэрия ищет инвестора, который это сделает и построит на месте ветхих домов новые. Речь об участке площадью 3 гектара в  границах  улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и 

16 мая 2017, 02:09
Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков

Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков

Сейчас их только по официальным данным больше 3 тысяч. В регионе насчитывается 50 незавершенных проблемных строек, из них 38 - в Самаре.
Предотвратить появление новых обманутых дольщиков мог бы специальный фонд, создаваемый при федеральном Агентстве ипотечного жилищного кредитования. Планируется, что 

12 января 2017, 12:20
Бывший директор компании

Бывший директор компании "Монтэк" Валентина Бочерова отправится за решетку на 4 года

Такое решение принял Самарский районный суд. Оглашение приговора шло два дня. Согласно материалам дела, в период с 2002-ого по 2013-ый годы женщина обещала построить 8 многоэтажек в Самаре и поселке Петра Дубрава, а вместо этого обманула около 700 человек на полмиллиарда 

20 декабря 2016, 06:24
В Самарской области не урегулирована ситуация на 12 объектах долевого строительства

В Самарской области не урегулирована ситуация на 12 объектах долевого строительства

По 12 проблемным объектам долевого строительства Самарской области ситуация с привлечением инвесторов не урегулирована. В Самаре десять таких объектов, два в Тольятти. Вместе с тем обязательства по удовлетворению требований части участников, по информации минстроя 63-го региона, из двенадцати объектов три 

18 октября 2016, 07:05
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