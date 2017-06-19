Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков Глава кабмина обязал региональных руководителей отчитываться о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков. Об этом рассказывают "Известия".

Такие отчеты будут ежеквартально поступать в Минстрой. Вместе с тем, ведомство с такой же периодичностью станет осуществлять мониторинг выполнения "дорожных карт" и информировать …