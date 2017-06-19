По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитался 21 недострой, то к апрелю 17-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время может пополниться еще одним объектом, на улице Куйбышева.
Широко разрекламированный в интернете жилой комплекс "Чемпион" не могут достроить уже 12 лет. Причем еще в марте этого года квартиры там продавались, а сейчас стройка остановилась совсем. Застройщик рискует обанкротиться. Сейчас соответствующий иск рассматривается в арбитраже. Мы подготовили специальный репортаж об этой скандальной стройке. Сюжет смотрите во вторник, 20 июня, на телеканале "ТЕРРА - РЕН ТВ" в 18.45. Пока ждем, как ситуацию прокомментирует региональный минстрой.
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Глава кабмина подписал распоряжение о создании в Баренцевом море четырех искусственных островов. Этот документ появился на портале российского правительства.
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19 июня 2017, 10:05
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2 июня 2017, 03:26
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2 июня 2017, 12:15
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К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс
Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это …
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16 мая 2017, 02:09
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Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков
Сейчас их только по официальным данным больше 3 тысяч. В регионе насчитывается 50 незавершенных проблемных строек, из них 38 - в Самаре.
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В Самарской области не урегулирована ситуация на 12 объектах долевого строительства
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18 октября 2016, 07:05