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В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги
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29 декабря 2016, 02:42
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В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы …
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28 декабря 2016, 09:27
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В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки
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19 декабря 2016, 04:27
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Жителям Самары предлагают пробежать 5 километров в костюме Деда Мороза
Жителям Самары предлагают пробежать 5 километров в костюме Деда Мороза, Снегурочки или оленей. Областная столица присоединилась к участию в российско-европейском предновогоднем забеге, который пройдет 18 декабря. Обязательное условие для участников: необходимо прибыть в ярком новогоднем костюме. В Самаре забег пройдет вдоль …
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5 декабря 2016, 04:35
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В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото
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13 июня 2016, 12:35
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1 июня на площади Куйбышева стартует фестиваль болельщиков Евро-2016
Сегодня, 1 июня, в шесть часов вечера в Самаре стартует фестиваль футбола, посвященный открытию Евро-2016.
На площади Куйбышева появился настоящий футбольный стадион, заявили в городской администрации. Фестиваль «Футбол в центре Самары» будет проходить 10 дней.
Турнир среди футболистов-мужчин получил название «Кубок болельщиков Евро-2016». …
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1 июня 2016, 11:27
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В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка"
В Самаре около 30 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", это почти в два раза больше, чем в прошлом году - тогда в колонне прошли 17 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.
Перед …
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9 мая 2016, 04:56
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В Самаре к ЧМ-2018 появится самая большая в России площадь фанатов
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4 мая 2016, 12:55