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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

Проект, не имеющий аналогов, начал работу на главной площади столицы губернии в четверг, 29 декабря. Маленькие самарцы смогут оказаться в гостях у Деда Мороза. В рамках интерактивной композиции организуют празднично оформленное пространство площадью 3 тысячи 200 квадратных метров. В сопровождении 

29 декабря 2016, 02:42
В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы 
28 декабря 2016, 09:27
В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки

В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки

Над созданием резиденции Деда Мороза и Снегурочки в 45-ти километрах от Самары, в селе Старая Бинарадка, весь световой день трудятся 8 рабочих из Ульяновской области. Высота соснового сруба будет 4 метра. В лесничестве идет предварительная сборка резиденции, а стоять она 

19 декабря 2016, 04:27
Жителям Самары предлагают пробежать 5 километров в костюме Деда Мороза

Жителям Самары предлагают пробежать 5 километров в костюме Деда Мороза

Жителям Самары предлагают пробежать 5 километров в костюме Деда Мороза, Снегурочки или оленей. Областная столица присоединилась к участию в российско-европейском предновогоднем забеге, который пройдет 18 декабря. Обязательное условие для участников: необходимо прибыть в ярком новогоднем костюме. В Самаре забег пройдет вдоль 

5 декабря 2016, 04:35
В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

Сегодня на площади им. Куйбышева концертную программу завершала группа "Кипелов". Около часа исполняла свои хиты, в том числе "Беспечный ангел", "Я свободен" и "Воля и разум". Самарцы подпевали, кричали и аплодировали. Многие снимали выступление своего кумира на телефоны. Валерий Кипелов 
13 июня 2016, 12:35
1 июня на площади Куйбышева стартует фестиваль болельщиков Евро-2016

1 июня на площади Куйбышева стартует фестиваль болельщиков Евро-2016

Сегодня, 1 июня, в шесть часов вечера в Самаре стартует фестиваль футбола, посвященный открытию Евро-2016.

На площади Куйбышева появился настоящий футбольный стадион, заявили в городской администрации. Фестиваль «Футбол в центре Самары» будет проходить 10 дней.

Турнир среди футболистов-мужчин получил название «Кубок болельщиков Евро-2016». 

1 июня 2016, 11:27
В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне

В Самаре около 30 тысяч человек прошли в колонне "Бессмертного полка"

В Самаре около 30 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", это почти в два раза больше, чем в прошлом году - тогда в колонне прошли 17 тысяч, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.

Перед 
9 мая 2016, 04:56
В Самаре к ЧМ-2018 появится самая большая в России площадь фанатов

В Самаре к ЧМ-2018 появится самая большая в России площадь фанатов

Площадь Куйбышева в Самаре утверждена FIFA официальной площадкой для проведения в городе фестиваля болельщиков к ЧМ-2018. Напомним, пл. Куйбышева считается самой большой площадью в Европе. Она занимает около 17,5 гектара. На фанатском фестивале в Самаре готовы принять порядка 35000 болельщиков. 

4 мая 2016, 12:55
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