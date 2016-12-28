В блогах: самарский мертвец оказался долгожителем … Блогер shlomo_shmul пишет про заброшенный дом-долгожитель в центре Самары. "Сколько себя помню, всегда он был разрушен. А помню я себя с 4 лет. В 1974 году, проезжая мимо с родителями, удивлялся, что вот стоит дом, разрушенный от пожара, и