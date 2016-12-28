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Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре
В ЖЖ появились фотографии ледовых скульптур на площади Куйбышева в Самаре. Одна из них изображает новый стадион "Самара Арена", который строят в Радиоцентре к ЧМ-2018. Блогер fydora жалуется, что Самара плохо украшена к Новому году. "Притом что на улице …
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28 декабря 2016, 10:05
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В блогах: самарский мертвец оказался долгожителем
Блогер shlomo_shmul пишет про заброшенный дом-долгожитель в центре Самары. "Сколько себя помню, всегда он был разрушен. А помню я себя с 4 лет. В 1974 году, проезжая мимо с родителями, удивлялся, что вот стоит дом, разрушенный от пожара, и …
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28 декабря 2016, 09:53
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В блогах: в Самаре подростки грабят тележки
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, как "малолетние пацаны из Крутых Ключей ломают ради червонцев тележки из "Ашана". "Подростки наловчились доставать монеты из них с помощью детали от канцелярского зажима. Бизнес опасный. Ребятам приходится бегать от мигрантов, официально там работающих. Копят …
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27 декабря 2016, 09:01
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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек
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23 декабря 2016, 12:39
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В Самаре на площади Куйбышева появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки
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19 декабря 2016, 04:27
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Жителям Самары предлагают пробежать 5 километров в костюме Деда Мороза
Жителям Самары предлагают пробежать 5 километров в костюме Деда Мороза, Снегурочки или оленей. Областная столица присоединилась к участию в российско-европейском предновогоднем забеге, который пройдет 18 декабря. Обязательное условие для участников: необходимо прибыть в ярком новогоднем костюме. В Самаре забег пройдет вдоль …
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5 декабря 2016, 04:35
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Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото
На халяву и уксус сладкий…
В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. …
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27 ноября 2016, 12:10
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В Самаре пройдет акция #САМАРАБЕЗДТП
Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году для того, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий, выразить соболезнование их родственникам и обратиться к живым с призывом сохранять свои …
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17 ноября 2016, 02:44
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В Самаре стартовал 2-й этап всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"
Он продлится до 25 ноября. Цель - привлечение внимания и противодействие незаконному обороту и употреблению психоактивных веществ. Жителей столицы губернии ждет серия антинаркотических лекций в школах и вузах, а также проверки ресторанов и клубов. Городские власти призывают горожан быть бдительными …
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14 ноября 2016, 11:50
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В Сызрани прошел «Парад Дедов Морозов - 2015»: без снега, зато на велосипедах (есть фото)
Сегодня, 26 декабря, в Сызрани прошел необычный парад Дедов Морозов. Шествие сказочных новогодних героев прошло от Сызранского кремля до центральной площади города. Деды Морозы выстроились змейкой, на каждом перекрестке исполняли различные флешмобы. На площади у драмтеатра дедушек ждала восторженная толпа …
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26 декабря 2015, 04:27
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В блогах: Новогоднее настроение от ГИБДД и ФСКН
Глава пресс-службы самарского госнаркоконтроля Ольга Шелест анонсирует у себя в блоге, что 25 декабря в нашем городе ФСКН совместно с ГИБДД проведет «прекрасную предновогоднюю акцию». «Мы выставим новогодний патруль в составе инспектора ГИБДД, Снегурочки, Деда Мороза и озорной Зебры. …
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25 декабря 2015, 09:40