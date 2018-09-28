На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин сообщает сегодня «Самарская газета».



Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета … На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров,Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета