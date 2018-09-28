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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра на 600 мест для одаренных детей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр 
28 сентября 2018, 01:27
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88

В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88

Областное минобразования прислало ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" по поводу ситуации вокруг общежития, расположенного на Ташкентской, 88. Напомним, все началось с того, что проживающие там семьи пожаловались на очень высокую квартплату при отсутствии надлежащего содержания здания. Параллельно выяснилось, что некоторых 
28 сентября 2018, 12:05
На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров, сообщает сегодня «Самарская газета».

Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета 
1 марта 2017, 10:37
Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов

Согласно техзаданию на портале госзакупок, в течение 2017 года нужно обслуживать 12 стационарных туалетов в сквере Высоцкого, на площади Куйбышева и на улице Маяковского, а также 4 модульные кабинки в парке Победы, в скверах на площадях Куйбышева и Пушкина. Цена 

22 декабря 2016, 11:00
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