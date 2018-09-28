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В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра на 600 мест для одаренных детей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр …
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28 сентября 2018, 01:27
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На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности
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28 сентября 2018, 12:43
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22
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В Самаре продолжают выселять жильцов из общежития на Ташкентской, 88
Областное минобразования прислало ответ на официальный запрос "ТЕРРЫ" по поводу ситуации вокруг общежития, расположенного на Ташкентской, 88. Напомним, все началось с того, что проживающие там семьи пожаловались на очень высокую квартплату при отсутствии надлежащего содержания здания. Параллельно выяснилось, что некоторых …
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28 сентября 2018, 12:05
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На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин
На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров, сообщает сегодня «Самарская газета».
Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета …
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1 марта 2017, 10:37
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Мэрия Самары объявила тендер на оказание услуг по уборке 16 туалетов
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22 декабря 2016, 11:00