К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по обязательным платежам во все уровни бюджетов и государственные внебюджетные фонды составила почти 24 миллиарда рублей. Таковы данные губернских налоговиков. В эту цифру входит и задолженность по налогам и сборам 16 миллиардов …