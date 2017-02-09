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В Самарской области похолодает
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11 января 2017, 03:43
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К 1 декабря 2016 года задолженность Самарской области по всем обязательным платежам составила почти 24 миллиарда рублей
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23 декабря 2016, 05:42
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Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
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23 декабря 2016, 01:25
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Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" получат 1 миллиард 700 миллионов рублей
Cамарская область получит из федерального бюджета 1 миллиард 700 миллионов рублей на развитие инфраструктуры новых районов. Южный Город, Крутые Ключи и ЭкоГрад "Волгарь" вошли в число 66 проектов, отобранных Минстроем по результатам федерального конкурса. Деньги пойдут на строительство школ, детских садов, …
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20 декабря 2016, 05:08