Центробанк и МВД поддержали идею законопроекта, ограничивающего деятельность анонимайзеров. Речь идет о запрете VPN-сервисов и других способов обойти блокировку сайтов, доступ к которым закрыт по решению Роскомнадзора и других инстанций. Соответствующий пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» группа депутатов внесла в Госдуму в начале июня. По мнению экспертов, их реализация может столкнуться с целым рядом проблем. Во-первых, у самого Роскомнадзора может не хватить ресурсов для контроля деятельности вышеупомянутых сервисов. Во-вторых, операторы связи утверждают, что понесут огромные дополнительные расходы из-за необходимости фильтрации огромного потока трафика. При этом речь идет о миллиардах долларов.
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9 июня 2017, 10:33
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