Российские государственные сайты получат единый дизайн, информируют "Известия". Процесс должен завершиться весной 2018 года.
Единые стандарты разработают специалисты Минкомсвязи и Института развития интернета. Прежде всего на такой госстандарт перейдут 10 ресурсов.
Как отмечают эксперты Минкомсвязи, благодаря новшествам улучшится взаимодействие органов власти с гражданами и бизнесом. Отмечается, что сейчас в Российской Федерации насчитывается порядка 500 подобных сайтов. В перспективе планируется их все их привести к единообразию.
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