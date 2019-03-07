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В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
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7 марта 2019, 10:45
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В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину
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10 марта 2019, 09:37
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Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин
Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.
Трудовая деятельность Геннадия …
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10 марта 2019, 09:15
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«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0
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10 марта 2019, 08:28
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Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами
В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до …
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9 марта 2019, 08:48
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В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей
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9 марта 2019, 08:34
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
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7 марта 2019, 10:46
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Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей
По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь …
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7 марта 2019, 10:27
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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
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7 марта 2019, 02:22
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Более 13 млн рублей штрафов было наложено на фермеров в Самарской области в 2018 году
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6 марта 2019, 09:11
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан
В России начнут выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения по видеозаписям граждан. Соответствующую поправку одобрили в Госдуме. Согласно документу, свидетели должны будут зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать приложение. Для наложения штрафов будут рассматриваться съемки следующих действий: …
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8 февраля 2019, 03:04
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«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС
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10 августа 2018, 07:07
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Автозаправки «Роснефти» в Самарской области выставлены на продажу
Компания «Роснефть» начала продажу ряда автозаправочных станций в Самарской, Саратовской, Тамбовской, Орловской, Смоленской и Костромской областях. На такую меру госкомпания пошла после предписания Федеральной антимонопольной службы России сократить долю на рынке розничной реализации нефтепродуктов в тех регионах, где они превысили …
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8 мая 2014, 12:51
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ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях
На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) впервые опубликованы данные, показывающие, в какую сумму может обходиться поставщикам продуктов участие в промоакциях ритейлеров. Служба изучила, сколько заплатили поставщики молока и молочной продукции сети «Ашан» за услуги «по рекламированию товаров путем демонстрации образцов» (выкладка товаров …
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2 апреля 2014, 11:16
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ФАС проверит фиктивные услуги розничных сетей
В ходе следующей волны проверок розничных продовольственных сетей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет разобраться, насколько реальными и востребованными являются услуги продавцов поставщикам, сообщают "Ведомости". Об этом на форуме «Российская розничная торговля», организованном Институтом Адама Смита, заявил начальник управления ведомства Тимофей …
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27 марта 2014, 03:04
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