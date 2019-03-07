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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

На машину в селе Зольное, припаркованную во дворе, с крыши жилого дома рухнули куски шифера, унесенные ветром. Это случилось в ночь на субботу, 9 марта. Один из кусков шифера пробил заднее стекло у «девяносто девятой», рассказали очевидцы в группе «Происшествия 
10 марта 2019, 09:37
Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.

Трудовая деятельность Геннадия 
10 марта 2019, 09:15
«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

В субботу, 9 марта, «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» красноярский «Енисей». Перед началом встречи погода удивила — началась метель, поднялся ветер. Но, несмотря на капризы стихии, матч, который собрал 9376 зрителей, завершился поражением гостей со счетом 4:0.
10 марта 2019, 08:28
Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до 
9 марта 2019, 08:48
В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В пятницу, 8 марта, в тольяттинском театре «Колесо» возник переполох - пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. По предварительным данным, неизвестный позвонил по телефону, и после этого была проведена эвакуация. Пока неизвестно, что именно говорил этот человек.

- Шёл спектакль, самое 
9 марта 2019, 08:34
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года 
7 марта 2019, 10:46
Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

По итогам 2018 года потребители "Т-Плюс" задолжали 59 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Уровень недоимок остался на уровне предыдущего года. В Самарской области дебиторская задолженность превысила 8 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, наиболее крупная категория должников - организации-посредники. Речь 
7 марта 2019, 10:27
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
Более 13 млн рублей штрафов было наложено на фермеров в Самарской области в 2018 году

Более 13 млн рублей штрафов было наложено на фермеров в Самарской области в 2018 году

В агропромышленном секторе 63-го региона занято почти 100 тысяч человек. Работают свыше 500 сельхозпредприятий и почти две тысячи фермерских хозяйств. Основные трудности аграриев, по оценкам экспертов, в этом году будут связаны с возможными эпидемиями заболеваний животных и растущим числом сорных 
6 марта 2019, 09:11
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан

ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан

В России начнут выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения по видеозаписям граждан. Соответствующую поправку одобрили в Госдуме. Согласно документу, свидетели должны будут зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать приложение. Для наложения штрафов будут рассматриваться съемки следующих действий: 

8 февраля 2019, 03:04
«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

ООО «Современные медицинские технологии» не удалось обжаловать в апелляционной инстанции решение УФАС по Самарской области о картельном сговоре на торгах. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. Согласно материалам дела, фирма Сергея Шатило обращалась в суд с коллективным иском от имени 
10 августа 2018, 07:07
Автозаправки «Роснефти» в Самарской области выставлены на продажу

Автозаправки «Роснефти» в Самарской области выставлены на продажу

Компания «Роснефть» начала продажу ряда автозаправочных станций в Самарской, Саратовской, Тамбовской, Орловской, Смоленской и Костромской областях. На такую меру госкомпания пошла после предписания Федеральной антимонопольной службы России сократить долю на рынке розничной реализации нефтепродуктов в тех регионах, где они превысили 

8 мая 2014, 12:51
ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях

ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях

На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) впервые опубликованы данные, показывающие, в какую сумму может обходиться поставщикам продуктов участие в промоакциях ритейлеров. Служба изучила, сколько заплатили поставщики молока и молочной продукции сети «Ашан» за услуги «по рекламированию товаров путем демонстрации образцов» (выкладка товаров 

2 апреля 2014, 11:16
ФАС проверит фиктивные услуги розничных сетей

ФАС проверит фиктивные услуги розничных сетей

В ходе следующей волны проверок розничных продовольственных сетей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет разобраться, насколько реальными и востребованными являются услуги продавцов поставщикам, сообщают "Ведомости". Об этом на форуме «Российская розничная торговля», организованном Институтом Адама Смита, заявил начальник управления ведомства Тимофей 

27 марта 2014, 03:04
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