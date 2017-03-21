Сегодня в Самаре на автодроме на улице Горная инспекторы-экзаменаторы из 16-ти РЭО региона доказывали свою квалификацию - всего около 70 человек. Правильность выполнения ими маневров оценивала комиссия областного ГИБДД. Только тот, кто сам безукоризненно водит, будет принимать экзамены у водителей …