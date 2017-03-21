Через 2 дня, 23 марта, в Самарской области стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. К нему готовятся первые 273 участника. В основном это те, кто закончил школу несколько лет назад. Пока будет работать один пункт проведения ЕГЭ, он разместится в школе №28. В качестве наблюдателей аккредитовано 17 человек. Будет вестись видео-наблюдение.
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Девятиклассников ждут кардинальные изменения при сдаче ГИА
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21 марта 2017, 05:26
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Стало известно расписание госэкзаменов в этом году
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6 марта 2017, 01:06
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В российских школах планируют установить глушители мобильной связи
В российских школах планируют установить глушители мобильной связи на время сдачи ЕГЭ, соответствующую инициативу Рособрнадзора обсудят на мартовском заседании комиссии по радиочастотам. В ведомстве считают, что подавление радиосигналов поможет в борьбе со списыванием на экзаменах. Школьники сейчас идут в ногу …
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14 февраля 2017, 03:49
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"Поборы" в детской школе искусств в Кинеле могут обернуться уголовным делом
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6 февраля 2017, 07:26
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Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников
Ученые провели сравнительный анализ уровня знаний у английских и российских первоклассников. В результате исследования эксперты из Высшей школы экономики и Университета Дарема выяснили, что российские дети приходят в школу с лучшей подготовкой, но впоследствии британцы их опережают.
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27 декабря 2016, 01:19
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В блогах: самарских школьников заставляют покупать кислородные коктейли
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13 декабря 2016, 04:58
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В эту среду почти 13 тысяч одиннадцатиклассников Самарской области напишут итоговое сочинение
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7 декабря 2016, 11:36
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Только 3% самарцев сдают экзамен на права с первого раза
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5 декабря 2016, 04:19
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В Самаре гаишники сдали экзамен по новому регламенту
Сегодня в Самаре на автодроме на улице Горная инспекторы-экзаменаторы из 16-ти РЭО региона доказывали свою квалификацию - всего около 70 человек. Правильность выполнения ими маневров оценивала комиссия областного ГИБДД. Только тот, кто сам безукоризненно водит, будет принимать экзамены у водителей …
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27 июня 2016, 06:24
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За поддельные пятёрки индийская школьница попала за решетку
Индийская отличница оказалась мошенницей, за что и попала за решетку. Об этой истории рассказали зарубежные информагентства.
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27 июня 2016, 05:07
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Двух самарцев за шпаргалки удалили с ЕГЭ по истории
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17 июня 2016, 10:48
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В Самаре разгорелся скандал вокруг экзамена по математике в девятых классах
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10 июня 2016, 04:39