Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.
В Исалинском районе задержали двух мужчин. 68-летнего пенсионера подозревают в изготовлении самодельного пистолета, который он сделал для 43-летнего заказчика. У «мастера» также нашли порох. Теперь обоим грозит уголовная ответственность.
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Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей
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10 марта 2017, 04:57
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Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке
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9 марта 2017, 05:14
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Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку
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9 марта 2017, 04:38
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В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
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6 марта 2017, 04:39
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В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников
В Самаре ликвидирован подпольный цех по производству огнестрельного оружия. Оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности стало известно, что двое умельцев в столице губернии занимаются переделкой массогабаритных макетов в боевые единицы. Двоюродные братья, один из которых трудился рабочим на станции технического …
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18 января 2017, 09:46
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Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда
Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату …
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11 января 2017, 02:39
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Британские СМИ: У России есть секретное оружие в виде осьминога-убийцы
Британский таблоид Daily Express сообщил о «новом секретном оружии Путина» для завоевания мира. Это гигантский ядовитый осьминог-убийца под кодовым названием «Организм 46-Б», вызывающий у человека паралич с расстояния в несколько километров.
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30 ноября 2016, 06:04
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В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры
Работники одного из ульяновских заводов, занимающихся производством железобетонных конструкций, нашли в привезенной на предприятие песчано-гравийной смеси древний бронзовый чекан. Эта металлическая часть ударного древкового вооружения, напоминающего топор, учеными датируется 7-6 веками до нашей эры.
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24 ноября 2016, 02:13