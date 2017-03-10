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Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

Штрафы за проституцию в Самаре за год составили 160 тысяч рублей

В Самаре проституцией в основном занимаются женщины из Киргизии, Казахстана, Нигерии и Украины в возрасте от 18 до 45 лет, заявили в городском Управлении МВД. Больше всего жалоб в полицию на жриц любви поступает от жителей домов на улицах Победы 

10 марта 2017, 04:57
Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода 

9 марта 2017, 05:14
Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске 

9 марта 2017, 04:38
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

Саратовские полицейские  недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили.  По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.

«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре ликвидирован подпольный цех по производству огнестрельного оружия. Оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности стало известно, что двое умельцев в столице губернии занимаются переделкой массогабаритных макетов в боевые единицы. Двоюродные братья, один из которых трудился рабочим на станции технического 

18 января 2017, 09:46
Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату 

11 января 2017, 02:39
Британские СМИ: У России есть секретное оружие в виде осьминога-убийцы

Британские СМИ: У России есть секретное оружие в виде осьминога-убийцы

Британский таблоид Daily Express сообщил о «новом секретном оружии Путина» для завоевания мира. Это гигантский ядовитый осьминог-убийца под кодовым названием «Организм 46-Б», вызывающий у человека паралич с расстояния в несколько километров. 
Историей о загадочном «чудовище» поделился с журналистами издания некто Антон 

30 ноября 2016, 06:04
В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

Работники одного из ульяновских заводов, занимающихся производством железобетонных конструкций, нашли в привезенной на предприятие песчано-гравийной смеси древний бронзовый чекан. Эта металлическая часть ударного древкового вооружения, напоминающего топор, учеными датируется 7-6 веками до нашей эры.
Находку возрастом более 2,5 тысяч лет 

24 ноября 2016, 02:13
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