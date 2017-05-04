22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать этого не успел – мужчину задержали полицейские.
Расследование дела продолжается, прокуратура Самары взяла его на контроль.
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