  • Новости
    \/news
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • Видео
    \/video
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • Передачи
    \/programs
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • Онлайн
    \/online
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • Партнеры
    \/air
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • О компании
    \/about
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
  • Реклама
    \/advert
    /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/sem-kilogrammov-smerti-na-pecherskoy-v-logove-22-letnego-narkodilera-izyali-sintetiku/04052017
1
04
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P  888    888  Y88b   d88P  8888888  888b     d888               d8b 
  Y88b d88P   888    888   Y88b d88P     888    8888b   d8888               Y8P 
   Y88o88P    888    888    Y88o88P      888    88888b.d88888                   
    Y888P     8888888888     Y888P       888    888Y88888P888  888  888    8888 
     888      888    888     d888b       888    888 Y888P 888  888  888    "888 
     888      888    888    d88888b      888    888  Y8P  888  888  888     888 
     888      888    888   d88P Y88b     888    888   "   888  Y88b 888     888 
     888      888    888  d88P   Y88b  8888888  888       888   "Y88888     888 
                                                                            888 
                                                                           d88P 
                                                                         888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Троим россиянам за пытки в полиции присудили 95 тысяч евро

Троим россиянам за пытки в полиции присудили 95 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил троим гражданам РФ — Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову — компенсацию в 95 тыс. евро за пытки в полиции. Об этом решении информируют российские агентства со ссылкой на портал суда.
Как 

3 мая 2017, 09:45
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.

Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью 

27 апреля 2017, 01:27
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты

20-летняя жительница Самары стала жертвой своих подруг. По словам девушки, три приятельницы избили ее и отобрали банковскую карту. 
25 апреля 2017, 10:06
В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками

В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками

Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время 

15 апреля 2017, 04:30
Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического 

13 апреля 2017, 05:06
В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой 

13 апреля 2017, 02:34
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО 

12 апреля 2017, 07:18
В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам

В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам

В Самаре заведены уголовные дела по факту подделки документов для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Согласно данным ведомства, подложные документы обнаружили в школе №150. К заявлению о зачислении были приложены два свидетельства о регистрации 

6 апреля 2017, 11:31
Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.

Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х 

4 апреля 2017, 10:47
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна