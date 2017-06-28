В областном управлении внутренних дел новый начальник генерал Александр Винников поставил первые задачи. К исполнению обязанностей в Самарской области он приступил 17 июня. В среду, 28 июня, на встречу с главой полиции 63-го региона в здание на Соколова, 34, приехал губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также весь руководящий состав органов внутренних дел губернии. Первая задача - неукоснительно выполнять указы президента России. Подробности - в вечернем выпуске новостей.
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В Самаре на улице Мяги исчез подросток
Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.
«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен …
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27 июня 2017, 11:36
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Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро
Александр Винников будет представлен подчиненным в должности начальника главного управления МВД России по Самарской области в среду, 28 июня. Об этом стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА» из собственных источников.
Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть …
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26 июня 2017, 12:23
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"Нас приходили грабить или убивать?"
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20 июня 2017, 05:47
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Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей
Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
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20 июня 2017, 11:12