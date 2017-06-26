Александр Винников будет представлен подчиненным в должности начальника главного управления МВД России по Самарской области в среду, 28 июня. Об этом стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА» из собственных источников.
Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть более недели назад. 54-летний генерал-майор занял место отправленного в отставку 9 марта Сергея Солодовникова, который работал в Самаре около 2 лет.
До сих пор Александр Винников возглавлял полицию Магаданской области, а до этого служил в Санкт-Петербурге, где за четверть века прошел путь от оперативника до заместителя начальника полиции питерского главного управления МВД России.
Работая на Колыме, получил известность как борец с шумом в неурочное время и с безалкогольными тониками. Назначение в Самарскую область эксперты считают для него очередным шагом вверх по карьерной лестнице.
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