1
26
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888                 8888888888  d8b  Y88b   d88P  8888888 
 888       888                 888         Y8P   Y88b d88P     888   
 888       888                 888                Y88o88P      888   
 888       88888b.   888  888  8888888     888     Y888P       888   
 888       888 "88b  888  888  888         888     d888b       888   
 888       888  888  888  888  888         888    d88888b      888   
 888       888  888  Y88b 888  888         888   d88P Y88b     888   
 88888888  888  888   "Y88888  8888888888  888  d88P   Y88b  8888888 
                          888                                        
                     Y8b d88P                                        
                      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра

Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС 
22 июня 2017, 06:37

"Нас приходили грабить или убивать?"

Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде показания дал начальник отрадненской полиции Дмитрий Вашуркин. Во время кровавой бойни он дважды терял сознание, но, несмотря на это, помнит всё до мельчайших подробностей. Трагедия произошла в ночь на 11 декабря прошлого года в 

20 июня 2017, 05:47
Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей

Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей

Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
Скакуны орловской породы требуются представителям силовых структур для охраны общественного порядка в парках Москвы. Кроме того, они помогают правоохранителям, выполняя свои функции на культурно-массовых мероприятиях.

20 июня 2017, 11:12
Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на 

19 июня 2017, 06:11
Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Под Волгоградом грабители ювелирного магазина ранили полицейского

Дерзкое ограбление со стрельбой произошло накануне в городе Камышине Волгоградской области. Грабители завладели товаром более чем на 5 миллионов рублей и ранили в голову сотрудника полиции.
Как сообщили региональные СМИ, трое злоумышленников в масках ворвались в салон и, угрожая оружием, 

19 июня 2017, 12:08
Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
В основе программного комплекса - нейронная сеть на алгоритме FindFace. 

8 июня 2017, 05:23
Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

В ГУ МВД России по Самарской области опровергли информацию о ДТП на Южном мосту. В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях в пабликах, посвященных Самаре и Новокуйбышевску, появились сообщения, что Южный мост якобы обрушился и с него упал пассажирский микроавтобус. 

24 апреля 2017, 02:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна