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В Самаре представили нового начальника полицейского главка

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Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть 

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Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС 
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Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на 

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Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Знакомые черты: Российские спецслужбы начали использовать программу распознавания лиц

Спецслужбы начали применять в ряде российских регионов специальную систему распознавания лиц, информируют «Известия». При этом в МВД не стали конкретизировать возможность использования данной технологии, заявив, что это «информация ограниченного доступа».
В основе программного комплекса - нейронная сеть на алгоритме FindFace. 

8 июня 2017, 05:23
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