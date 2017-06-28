Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в отставку 9 марта. Напомним, последний продержался на посту немногим более двух лет. Он сам написал рапорт на увольнение. По мнению экспертов, это было связано с неудовлетворительными результатами работы ведомства по итогам плановой проверки, проведенной МВД России.
Первым в зал, где собралась элита региональных правоохранительных органов, вошел замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. За ним новый главный полицейский 63-го региона Александр Винников и губернатор Николай Меркушкин. Настроение в зале было настороженное, напряжение снял Зубов - оказывается, в Самарской области не все так плохо, как транслировалось ранее.
Игорь Зубов, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел РФ:
- Хочу отметить, мы в МВД целом позитивно оцениваем работу коллектива, оперативная служебная деятельность на уровне общероссийской. По многим из них превышает общероссийские показатели.
Александр Винников начинал постовым в Могилеве 34 года назад. Последние 2 возглавлял управление внутренних дел Магаданской области. За это время уровень преступности на Колыме снизился на 10%. Раскрыты все убийства и разбойные нападения. Во всяком случае, так пишут местные СМИ. С ситуацией в Самарской области эти цифры несопоставимы. Преступлений у нас совершается почти в 15 раз больше, впрочем и населения больше во столько же. Среди главных задач, которые поставил Винников перед полицейскими, - безусловное выполнение указов президента России. Подчиненные уловили смену вектора, предшественник Винникова - Сергей Солодовников не акцентировал внимание на необходимости конструктивного диалога с органами власти.
Александр Винников, начальник ГУ МВД России по Самарской области:
- Нам необходимо будет наладить конструктивный диалог с органами государственной власти на региональном уровне, и вся эта работа должна быть именно в интересах населения Самарской области.
Губернатор Николай Меркушкин в ходе официального представления нового генерала был сдержан и дружелюбен.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Приход очень опытного человека, прошедшего все этапы, начиная от рядового милиционера, и уже 2,5 года возглавлявшего управление на Дальнем Востоке, - это очень о многом говорит.
За час до официального представления в главке Александр Винников вместе с замом министра внутренних дел России Игорем Зубовым был в резиденции главы региона на 1-й просеке. Обсуждали план совместных действий.