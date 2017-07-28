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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
 
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие 
27 июля 2017, 10:39
Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь

Под Самарой нашли оставленную кем-то жизнь

В Красноярском районе спасен новорожденный малыш, найденный прямо на улице. Это случилось в селе Малая Царевщина. Младенец, завернутый в махровое полотенце, лежал у дерева, в 70 метрах от дороги. В четверг. 27 июля, около восьми утра его обнаружил местный житель, 
27 июля 2017, 02:58
В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак

Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
 
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти 
26 июля 2017, 10:36
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.

Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген

Сызранские ребята из творческой студии «Своими ногами» опубликовали на канале в YouTube третье видео о своем экономном путешествии по Европе.

В новом ролике наши земляки рассказали о жизни в Дании, а именно в её столице – Копенгагене, где они 
24 июля 2017, 10:54
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань

Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань

В Сызрани по социальным сетям и в средствах массовой информации распространилось сообщение о розыске сбежавшего хорька. Он пропал в районе городского автовокзала. Владелец маленького хищника сообщил, что  зверек сбежал из квартиры дома на улице Красная. Предположительно, он выпрыгнул на улицу 

24 июля 2017, 08:04
Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Стали известны подробности ДТП с автобусом и фурой

Сегодня в 4 часа утра в Ставропольском районе пассажирский автобус, который вез из Уфы в Адлер 42 человека, врезался в фуру. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, водитель автобуса нарушил безопасную 

21 июля 2017, 11:14
Самарские полицейские, выгораживая сослуживцев, дали в суде ложные показания

Самарские полицейские, выгораживая сослуживцев, дали в суде ложные показания

В Ленинском районе города Самары сотрудники полиции подозреваются в даче заведомо ложных показаний в суде.
 
Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено четыре уголовных дела в отношении трех сотрудников полиции 

4 декабря 2012, 03:54
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