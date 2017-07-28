Курьезный случай произошел в Сызрани. Полицейским поступило заявление об угоне автомобиля у 27-летнего местного жителя. Якобы он ночью припарковал машину рядом с домом по проспекту Гагарина, а утром она исчезла.
Полицейские приступили к поискам. Выяснилось, что машину никто не угонял. Накануне инцидент заявитель выпил спиртного, управлять своей машиной он был не в состоянии, и оставил личный транспорт у места застолья. Сам вызвал такси и вернулся домой. Утром, протрезвев, он сказал жене, что вернулся на своей машине, которую припарковал у дома. Не увидев машины, женщина вызвала полицейских. Только через некоторое время владелец авто смог вспомнить, где оставил «семерку». Но промолчал.
«Когда полицейские нашли автомобиль, заявитель признался сотрудникам полиции, что угона на самом деле не было. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос о совершении преступления», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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