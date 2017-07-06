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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Сегодня, 2 июля, в 0:40 в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту "Самара-Ижевск". В 
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Как рассказывают российские СМИ со ссылкой на источник в Федеральном агентстве по делам национальности, в МВД появился проект миграционной политики на 2018-2020 годы. Как следует из этого документа, потоки мигрантов собираются перенаправить на Дальний Восток или в Байкальский регион.
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Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть 

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22 июня 2017, 06:37
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