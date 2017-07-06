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Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей
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6 июля 2017, 02:44
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По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление
Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят …
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5 июля 2017, 01:56
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Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным
Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно …
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5 июля 2017, 12:57
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Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев
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3 июля 2017, 06:37
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Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео
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3 июля 2017, 04:13
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Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики
Задержали директора «Евразийской корпорации автовокзалов». Именно этой компании-перевозчику принадлежал пассажирский автобус, который попал в ДТП по дороге из Самары в Ижевск. В офисах компании следователи проводят выемку документов и изучают путевые листы. Водитель автобуса выжил, и сейчас ведется его допрос.
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3 июля 2017, 01:02
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Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане
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3 июля 2017, 10:22
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В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали
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2 июля 2017, 11:52
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Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток
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30 июня 2017, 12:18
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Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником
Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в …
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28 июня 2017, 05:55
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Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро
Александр Винников будет представлен подчиненным в должности начальника главного управления МВД России по Самарской области в среду, 28 июня. Об этом стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА» из собственных источников.
Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть …
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26 июня 2017, 12:23
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Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра
Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС …
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22 июня 2017, 06:37