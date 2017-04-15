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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой 

13 апреля 2017, 02:34
В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске следователи начали проверку по факту смерти двоих мужчин. Трупы были обнаружены в сгоревшей квартире дома на улице Сазонова во вторник, 4 апреля. Один из погибших – 60-летний хозяин квартиры. Личность второго - устанавливается.  

Согласно предварительной версии, пожар произошел 

6 апреля 2017, 11:18
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Новым главой Чапаевска стал Виталий Ащепков

Новым главой Чапаевска стал Виталий Ащепков

В пятом по величине городе Самарской области - Чапаевске - за пост главы города боролись 5 человек. Прошли конкурс двое: бывший депутат Губдумы Александр Ерисов и первый зам руководителя города Виталий Ащепков. Последний и получил должность.
По сути, он является 

22 марта 2017, 04:18
В самарской губдуме «появился» депутат из будущего, родившийся в 2953 году

В самарской губдуме «появился» депутат из будущего, родившийся в 2953 году

На официальном сайте Самарской губернской думы в личной информации одного из депутатов указан 2953 год рождения. "Терминатором из будущего" является Василий Горбачев. Он член партии власти, прошел в думу от избирательного округа № 6, город Чапаевск, пишет life.
8 марта 2017, 05:16
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

Сегодня в суде Советского района Самары стартовало рассмотрение уголовного дела по организации сети сбыта героина. Речь идет о так называемой банде "Виталика-спортсмена". По версии следствия, ее участники за 1,5 года заработали на продаже наркотика свыше 278 миллионов рублей. На скамье 

20 февраля 2017, 07:37
В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», взрывы на полигоне 

16 февраля 2017, 09:49

"Самарские коммунальные системы" хотят взыскать с колонии более 1 млн рублей

ООО «Самарские коммунальные системы» начинает судебные разбирательства с колонией №6, которая расположена в поселке Управленческий. Как следует из материалов дела, СКС требует взыскать с исправительного учреждения 1 миллион 140 тысяч рублей за пользование услугами водоснабжения и водоотведения с января по 
15 апреля 2015, 02:10
В Самаре из незаконного оборота изъята крупная партия героина

В Самаре из незаконного оборота изъята крупная партия героина

В Самаре около одного из исправительных учреждений города был задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него были обнаружены три пакета с порошкообразным веществом. По данным экспертизы, в пакетах оказался 

18 мая 2014, 05:00
В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары.  Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной 

6 декабря 2013, 04:23
На пошив одежды для самарских заключенных потратят 15 млн рублей

На пошив одежды для самарских заключенных потратят 15 млн рублей

Со следующего года осужденных будут обеспечивать одеждой нового образца. Привычные робу, ватник и кепку заменят болоньевые куртки, костюмы, трикотажные свитера и шапки. Пять колоний уже выпустили первые образцы. Для этого закупили новое оборудование и перепрофилировали имеющиеся производственные линии. В ИК 

22 ноября 2013, 01:49
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