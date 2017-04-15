Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время телефонного разговора попросил супругу принести на длительное свидание наркотики.
36-летняя жительница Чапаевска, выполняя просьбу мужа, приобрела у неизвестного человека более 24 граммов героина и попыталась сбыть его на территории исправительного учреждения.
В отношении ранее не судимой женщины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Ее супруга обвиняют в покушении на приобретение и хранение наркотических средств. Мужчина полностью признал свою вину, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей
В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой …
|
13 апреля 2017, 02:34
|
В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре
|
6 апреля 2017, 11:18
|
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля
|
23 марта 2017, 10:12
|
Новым главой Чапаевска стал Виталий Ащепков
|
22 марта 2017, 04:18
|
В самарской губдуме «появился» депутат из будущего, родившийся в 2953 году
На официальном сайте Самарской губернской думы в личной информации одного из депутатов указан 2953 год рождения. "Терминатором из будущего" является Василий Горбачев. Он член партии власти, прошел в думу от избирательного округа № 6, город Чапаевск, пишет life.
|
8 марта 2017, 05:16
|
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики
Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.
Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе …
|
28 февраля 2017, 02:36
|
В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина
|
20 февраля 2017, 07:37
|
В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
|
16 февраля 2017, 09:49
|
"Самарские коммунальные системы" хотят взыскать с колонии более 1 млн рублей
ООО «Самарские коммунальные системы» начинает судебные разбирательства с колонией №6, которая расположена в поселке Управленческий. Как следует из материалов дела, СКС требует взыскать с исправительного учреждения 1 миллион 140 тысяч рублей за пользование услугами водоснабжения и водоотведения с января по …
|
15 апреля 2015, 02:10
|
В Самаре из незаконного оборота изъята крупная партия героина
|
18 мая 2014, 05:00
|
В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера
Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары. Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной …
|
6 декабря 2013, 04:23
|
На пошив одежды для самарских заключенных потратят 15 млн рублей
Со следующего года осужденных будут обеспечивать одеждой нового образца. Привычные робу, ватник и кепку заменят болоньевые куртки, костюмы, трикотажные свитера и шапки. Пять колоний уже выпустили первые образцы. Для этого закупили новое оборудование и перепрофилировали имеющиеся производственные линии. В ИК …
|
22 ноября 2013, 01:49