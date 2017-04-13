В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой 36 кг.
Эксперты впоследствии установили, что это был кокаин. По предварительным оценкам, на черном рынке данная партия может потянуть на 300 млн рублей.
В отношении перевозившего вещество россиянина было заведено уголовное дело. Сейчас осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых, в частности, предстоит выявить источник поступления наркотиков на территорию края.
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В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
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13 апреля 2017, 12:20
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Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
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12 апреля 2017, 11:39
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Самарских чиновников подозревают в получении взятки
Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников …
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Житель Китая убил трех человек палочками для еды
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5 апреля 2017, 11:47
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4 апреля 2017, 11:30
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Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов
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24 марта 2017, 10:50
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23 марта 2017, 10:12
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У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики
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Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе …
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28 февраля 2017, 02:36
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В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина
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20 февраля 2017, 07:37
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14 февраля 2017, 04:44