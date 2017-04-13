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Бункер S

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В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

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13 апреля 2017, 12:20
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Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного

Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
Мужчины 1975 и 1985 г.р. задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято более четверти килограмма психотропного вещества, химические реагенты и оборудование, которые использовались для производства 

12 апреля 2017, 11:39
Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

6 апреля 2017, 12:20
Житель Китая убил трех человек палочками для еды

Житель Китая убил трех человек палочками для еды

В китайской провинции Хэнань стражи порядка арестовали душевнобольного мужчину, который лишил жизни троих пациентов стационара. В качестве оружия он использовал палочки для еды.
Преступление было совершено в частной клинике Dazhong Hospital. Страдающий психическим расстройством гражданин лежал в палате с другими 

5 апреля 2017, 11:47
В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля обнаружены тела двоих мужчин. Mercedes ML был припаркован в Ленинском районе, возле населенного пункта Развилка, сообщают сегодня российские СМИ.
Как было установлено, мужчины скончались от огнестрельных ранений примерно за десять часов до обнаружения их тел. 

4 апреля 2017, 11:30
Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Схему незаконного оборота боеприпасов пресекли сотрудники самарского управления Федеральной Службы Безопасности в частном предприятии по подготовке охранников.
Обязательное условие лицензирования сотрудников структур безопасности - обучение практической стрельбе. Фактически зачеты для курсантов не проводились. Патроны не выдавались, но раздаточные ведомости с 

27 марта 2017, 10:08
Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
В поле зрения чекистов задержанный попал в середине марта. Требовал у директора одной из фирм-партнеров компании миллион рублей. Обещал скрыть 

24 марта 2017, 10:50
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

Сегодня в суде Советского района Самары стартовало рассмотрение уголовного дела по организации сети сбыта героина. Речь идет о так называемой банде "Виталика-спортсмена". По версии следствия, ее участники за 1,5 года заработали на продаже наркотика свыше 278 миллионов рублей. На скамье 

20 февраля 2017, 07:37
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет 

14 февраля 2017, 04:44
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