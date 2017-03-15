Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
Разнообразные композиции из комнатных растений.
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от специалиста.
Участвуйте в фотоконкурсе, выигрывайте приз!
Преимущества качественного остекления окон, балконов и лоджий. Советы наших экспертов.
Смотрите «Дачный мир» на телеканале ТЕРРА – РЕН ТВ в среду, 15 марта, в 18:20 и в четверг, 16 марта, в 06:55.
Ведущая программы - кандидат биологических наук Ирина Васильевна Рузаева
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»
Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.
Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.
Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать …
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15 марта 2017, 05:56
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Анонс программы «Ваше право» 15 марта
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15 марта 2017, 04:35
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«Территория смеха»: расскажи анекдот и смотри свое выступление на телеканале «ТЕРРА»!
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15 марта 2017, 03:41
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Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»
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15 марта 2017, 02:25
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Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта
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14 марта 2017, 01:18
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Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?
Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?
На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную …
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13 марта 2017, 03:56
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Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта
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6 марта 2017, 04:09
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Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки
В Самарской области в поселке Усть-Кинельский проходит Губернская сельскохозяйственная выставка. В день открытия состоялся круглый стол «Мастер-класс по садоводству». В мероприятии приняла участие ведущая программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА», кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Её выступление было посвящено теме: …
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23 сентября 2016, 05:16
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«Дачный мир» выходит на новый уровень
«Дачный мир» выходит на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» с 2000 года. Программа является безоговорочным лидером темы. Суммарная аудитория «Дачного мира» с учетом радиослушателей и интернет-пользователей достигает 200 000 человек. Это почти в 6 раз больше максимальной вместимости самарского стадиона «Металлург».
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14 марта 2016, 05:19
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Компания Angry Birds анонсировала выход Angry Birds 2
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17 июля 2015, 01:54
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Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»
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18 февраля 2015, 12:56