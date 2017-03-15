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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
Анонс программы «Ваше право» 15 марта

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Телерадиокомпания «ТЕРРА» дарит возможность оказаться внутри проекта «Территория смеха» всем, кому исполнилось  18 лет!  Знаешь смешной анекдот, от которого ты смеялся до слез – поделись им со всеми и попади на ТВ! Приходи в ТРК «Космопорт» 25 марта, расскажи свой 

15 марта 2017, 03:41
Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»

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15 марта 2017, 02:25
Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Реванш не состоялся - в матче 19 тура чемпионата России "Крылья Советов" во второй раз за сезон проиграли "Уфе" (детали поединка в нашем отчёте).

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14 марта 2017, 01:18
Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

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Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?

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13 марта 2017, 03:56
Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Сегодня, 6 марта, в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
 
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6 марта 2017, 04:09
Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

В Самарской области в поселке Усть-Кинельский проходит Губернская сельскохозяйственная выставка. В день открытия состоялся круглый стол «Мастер-класс по садоводству». В мероприятии приняла участие ведущая программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА», кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Её выступление было посвящено теме: 

23 сентября 2016, 05:16
«Дачный мир» выходит на новый уровень

«Дачный мир» выходит на новый уровень

«Дачный мир» выходит на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» с 2000 года. Программа является безоговорочным лидером темы. Суммарная аудитория «Дачного мира» с учетом радиослушателей и интернет-пользователей достигает 200 000 человек. Это почти в 6 раз больше максимальной вместимости самарского стадиона «Металлург».
14 марта 2016, 05:19
Компания Angry Birds анонсировала выход Angry Birds 2

Компания Angry Birds анонсировала выход Angry Birds 2

Сообщение появилось на официальном сайте студии. Поклонникам игры обещают, что новое приложение будет очень интересным и его полюбят все. Знаменитые на весь мир «злые птицы» станут «больше и круче».

Дата выпуска Angry Birds 2 - 30 июля, игра будет 
17 июля 2015, 01:54
Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Уважаемые телезрители! Обращаем ваше внимание на то, что изменилось время выхода некоторых программ телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ». Так, передача «Ваше право» теперь выходит в среду в 18:30, «Дачный мир» - также по средам в 19:00. Ночной выпуск «Новости. Самара» смотрите 

18 февраля 2015, 12:56
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