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Анонс программы «Дачный мир» 15 марта
Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
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15 марта 2017, 05:06
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Анонс программы «Ваше право» 15 марта
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15 марта 2017, 04:35
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«Территория смеха»: расскажи анекдот и смотри свое выступление на телеканале «ТЕРРА»!
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15 марта 2017, 03:41
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Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»
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15 марта 2017, 02:25
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Новая победа "ТЕРРЫ"
Журналист и ведущая программы "Новости. Самара" Светлана Бессольцева выиграла Третий всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". На соискание награды был направлен репортаж программы "Здравый смысл" о жестоких нападениях на самарских врачей.
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13 марта 2017, 06:58
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В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной
Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет …
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27 февраля 2017, 05:25
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Самарский национальный исследовательский университет потратит на охрану более 55,5 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, победитель конкурса должен будет силами 80 человек обеспечить безопасность на 50 объектах вуза. Это учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, склады, аэродром, ботанический сад и другие. В зависимости от режима …
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8 февраля 2017, 02:21
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио" в Самаре объявляют отборочный тур международного конкурса "Мисс Русское Радио"
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7 февраля 2017, 05:51
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Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки
В Самарской области в поселке Усть-Кинельский проходит Губернская сельскохозяйственная выставка. В день открытия состоялся круглый стол «Мастер-класс по садоводству». В мероприятии приняла участие ведущая программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА», кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Её выступление было посвящено теме: …
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23 сентября 2016, 05:16
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«Дачный мир» выходит на новый уровень
«Дачный мир» выходит на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» с 2000 года. Программа является безоговорочным лидером темы. Суммарная аудитория «Дачного мира» с учетом радиослушателей и интернет-пользователей достигает 200 000 человек. Это почти в 6 раз больше максимальной вместимости самарского стадиона «Металлург».
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14 марта 2016, 05:19
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Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»
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18 февраля 2015, 12:56