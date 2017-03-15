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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
 
Разнообразные композиции из комнатных растений.
 
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
 
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от 

15 марта 2017, 05:06
Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Смотрите сегодня в программе «Ваше право» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ». Почему затягиваются сроки переселения жильцов из аварийных домов? И правомерно ли предоставление новых квартир с меньшим метражом?  Об этом и многом другом в программе «Ваше право» - в среду, 

15 марта 2017, 04:35
«Территория смеха»: расскажи анекдот и смотри свое выступление на телеканале «ТЕРРА»!

«Территория смеха»: расскажи анекдот и смотри свое выступление на телеканале «ТЕРРА»!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» дарит возможность оказаться внутри проекта «Территория смеха» всем, кому исполнилось  18 лет!  Знаешь смешной анекдот, от которого ты смеялся до слез – поделись им со всеми и попади на ТВ! Приходи в ТРК «Космопорт» 25 марта, расскажи свой 

15 марта 2017, 03:41
Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»

Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»

10 марта в телестудии телерадиокомпании «ТЕРРА» была проведена жеребьевка шестого ежегодного конкурса «Блогер года – 2016». 
15 марта 2017, 02:25
Новая победа

Новая победа "ТЕРРЫ"

Журналист и ведущая программы "Новости. Самара" Светлана Бессольцева выиграла Третий всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". На соискание награды был направлен репортаж программы "Здравый смысл" о жестоких нападениях на самарских врачей.
Всего на суд жюри было представлено 4 

13 марта 2017, 06:58
В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет 
27 февраля 2017, 05:25
Самарский национальный исследовательский университет потратит на охрану более 55,5 миллионов рублей

Самарский национальный исследовательский университет потратит на охрану более 55,5 миллионов рублей

Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок. Как следует из сопроводительной документации, победитель конкурса должен будет силами 80 человек обеспечить безопасность на 50 объектах вуза. Это учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, склады, аэродром, ботанический сад и другие. В зависимости от режима 

8 февраля 2017, 02:21
Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио" в Самаре объявляют отборочный тур международного конкурса "Мисс Русское Радио"

Ты красива, амбициозна и готова свести с ума весь мир? Начни свою головокружительную карьеру в индустрии красоты и моды с регистрации на сайте trkterra.ru.
К участию в кастинге приглашаются незамужние девушки в возрасте от 18 до 24 лет и ростом 

7 февраля 2017, 05:51
Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

В Самарской области в поселке Усть-Кинельский проходит Губернская сельскохозяйственная выставка. В день открытия состоялся круглый стол «Мастер-класс по садоводству». В мероприятии приняла участие ведущая программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА», кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Её выступление было посвящено теме: 

23 сентября 2016, 05:16
«Дачный мир» выходит на новый уровень

«Дачный мир» выходит на новый уровень

«Дачный мир» выходит на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» с 2000 года. Программа является безоговорочным лидером темы. Суммарная аудитория «Дачного мира» с учетом радиослушателей и интернет-пользователей достигает 200 000 человек. Это почти в 6 раз больше максимальной вместимости самарского стадиона «Металлург».
14 марта 2016, 05:19
Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Уважаемые телезрители! Обращаем ваше внимание на то, что изменилось время выхода некоторых программ телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ». Так, передача «Ваше право» теперь выходит в среду в 18:30, «Дачный мир» - также по средам в 19:00. Ночной выпуск «Новости. Самара» смотрите 

18 февраля 2015, 12:56
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