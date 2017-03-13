Журналист и ведущая программы "Новости. Самара" Светлана Бессольцева выиграла Третий всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". На соискание награды был направлен репортаж программы "Здравый смысл" о жестоких нападениях на самарских врачей.
Всего на суд жюри было представлено 4 тыс. работ от журналистов 969 региональных СМИ. Участие в конкурсе приняли 457 печатных изданий, 237 интернет-порталов, 160 телеканалов, 94 информационных агентства и 21 радиостанция. В результате лауреатами стали 442 представителя средств массовой информации.
Самарская область - среди регионов-лидеров по количеству отправленных на конкурс журналистских материалов. А ТЕРРА оказалась единственной телекомпанией области, журналисты которой становились победителями всех трех конкурсов «Правда и справедливость».
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