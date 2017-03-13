Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио" в Самаре объявляют отборочный тур международного конкурса "Мисс Русское Радио" Ты красива, амбициозна и готова свести с ума весь мир? Начни свою головокружительную карьеру в индустрии красоты и моды с регистрации на сайте trkterra.ru.

К участию в кастинге приглашаются незамужние девушки в возрасте от 18 до 24 лет и ростом …