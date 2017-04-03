В Санкт-Петербурге завершил работу медиафорум журналистов независимых региональных средств массовой информации «Правда и Справедливость». Финальное пленарное заседание провел президент России Владимир Путин.
В работе форума приняла участие корреспондент телекомпании «Терра» Светлана Бессольцева, которая победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом. Отметим, что Терра – единственное электронное СМИ региона, журналисты которого получили признание экспертного жюри во всех трех проведенных ОНФ конкурсах «Правда и Справедливость», неизменно отправляясь в Санкт-Петербург на медиафорум.
На сей раз после торжественной церемонии открытия журналистам из всех регионов страны были представлены ключевые проекты Общероссийского народного фронта. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны – Союзмаш России Владимир Гутенев рассказал о работе Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, который только за прошлый год выявил нарушений на 107 миллиардов рублей.
Затем прошли панельные дискуссии. Светлана Бессольцева обсудила с коллегами проблемы регионального телевидения. В работе тематических секций модераторами выступили, в частности, режиссер Тимур Бекмамбетов и спецпредставитель президента России Сергей Иванов. В понедельник с региональными журналистами встретился сам глава государства.
Владимир Путин, президент России:
«Всегда и везде пресса – свободная, открытая пресса – она в демократическом обществе так или иначе оппонирует власти, и это абсолютно правильно. Мне бы очень не хотелось только, чтобы пресса и чиновничество шли друг на друга, как стенка на стенку все время. Я вас уверяю, что среди людей, которые работают в административных структурах, очень много патриотично настроенных, порядочных, деятельных людей. И мне очень хотелось бы, чтобы вы видели в них поддержку, а они видели поддержку в вас».