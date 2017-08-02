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Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
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2 августа 2017, 06:47
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В Самаре выбирают место под кремль
«Почему в Самаре нет кремля и обсерватории?» - этот вопрос обсуждают в жж-сообществе samara_ru. «Например, в Астрахани, Нижнем Новгороде, нашей Сызрани и некоторых других городах ПФО кремль есть, а у нас нет, - пишет автор. - Вместе с тем …
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1 августа 2017, 09:52
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Как моряки в Самаре День ВМФ отмечали
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31 июля 2017, 01:12
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Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" …
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31 июля 2017, 08:43
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?
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3 июля 2017, 05:04
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День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина
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26 июня 2017, 03:03
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Бесплатные развлечения и ценные призы: программа Дня молодежи в Самаре!
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23 июня 2017, 01:47
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Самара отметила День города
Самара отметила свой четыреста тридцатый день рождения. Масштабные празднования в эти выходные охватили сразу несколько городских площадок. Торжество совпало с присвоением региональной столице нового звания "Город боевой и трудовой славы". В парках и скверах прошли концерты, днем над набережной состоялось …
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12 сентября 2016, 05:57
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В День города ученые показали самую старую крепость Самары
Во время празднования 430-летия Самары на площади Куйбышева показали самую старую самарскую крепость. Ученые представили макет городка XVI века. Самарцы сфотографировали миниатюрную крепость и опубликовали снимки в социальных сетях.
11 сентября самарцы праздновали День города. Основные праздничные мероприятия прошли …
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12 сентября 2016, 10:50
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Вокалистка группы «Серебро» опубликовала видео из Самары
Ольга Серябкина из группы «Серебро» опубликовала в своих соцсетях видео из Самары. Девушки выступили в Крутых Ключах 10 сентября.
«Делюсь атмосферой сегодняшнего вечера. Отмечайтесь на видео и выкладывайте ваши», - написала певица в «Инстаграме».
Добавим, также …
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12 сентября 2016, 09:14
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В День города в Самаре перекроют 11 центральных улиц
Мэрия Самары опубликовала список улиц, которые будут перекрыты в эти выходные, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.
В субботу 10 сентября на площади Куйбышева состоится парад студенчества. В воскресенье 11 сентября самарцы отметят День города.
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9 сентября 2016, 04:38