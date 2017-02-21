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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

С 1 января 2017 года самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси. Напомним, в октябре 2016 года компания объявила тендер на долгосрочный договор с перевозчиком. Однако, торги так и не состоялись из-за отсутствия к ним интереса со стороны потенциальных 

20 января 2017, 04:34
Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

По итогам 2016 года самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тысячи пассажиров. Это на 100 тысяч человек - или на 5 процентов - меньше, чем было в 2015-м, сообщает пресс-служба компании. Из Самары чаще летали по внутрироссийским маршрутам (плюс 

16 января 2017, 05:29
До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.

Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Понедельник, 26 декабря, указом Президента России объявлен Днем траура. Государственные флаги приспущены, все развлекательные мероприятия и телепрограммы отменены.

Напомним, утром 25 декабря спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера разбился самолет ТУ-154 Министерства обороны России. Все находившиеся на борту 92 

26 декабря 2016, 11:24
В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В понедельник, 26 декабря, в самарском аэропорту Курумоч из-за тумана задерживаются авиарейсы. Вылетов ждут пассажиры, которые должны отправиться в московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также в Нижний Новгород и Екатеринбург. Предположительно самолеты отправятся в пункты назначения после полудня.

Кроме того, 

26 декабря 2016, 10:02
У пассажирского самолета разгерметизировалась кабина пилотов

У пассажирского самолета разгерметизировалась кабина пилотов

6 декабря произошла разгерметизация кабины пилотов пассажирского самолета, летевшего по маршруту Уфа-Москва. ЧП произошло в небе  над Самарской областью, сообщает Интерфакс.
Чтобы сохранить экипаж, было принято решение лететь на низкой высоте. В результате, летчики благополучно самолет посадили в аэропорту Домодедово.
7 декабря 2016, 02:18
В Самаре затонувший самолет

В Самаре затонувший самолет "Як-52" подняли со дна Татьянки

Самолет "Як-52", затонувший в реке Татьянке из-за вынужденной посадки после авиашоу над площадью Куйбышева, подняли со дня реки. В социальных сетях появились фотографии. Причинами происшествия, по предварительным версиям, могли стать как ошибка пилота или неисправность воздушного судна, так и погодные 
8 ноября 2016, 05:00
Затонувший под Самарой самолет «Як-52» сняли на видео

Затонувший под Самарой самолет «Як-52» сняли на видео

В Интернете появилось видео с места затопления самолета «Як-52», затонувшего 7 ноября в реке Татьянке. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Работы по подъему судна со дна реки, возможно, начнутся уже сегодня, передает «Российская газета» со ссылкой на 
8 ноября 2016, 09:47
Рижский суд оправдал мужчину, порвавшего российский флаг

Рижский суд оправдал мужчину, порвавшего российский флаг

11 августа суд Видземского предместья Риги вынес оправдательное решение по уголовному делу о поврежденном флаге России в отношении Дайниса Рутенбергса. 
11 августа 2015, 04:14
Хоккеисты «Лады» обыграли в Тольятти «Спутник» из Нижнего Тагила

Хоккеисты «Лады» обыграли в Тольятти «Спутник» из Нижнего Тагила

Хоккеисты «Лады» в среду, 5 февраля, на своем льду в Тольятти встречались со «Спутником» из Нижнего Тагила. Победу в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги одержали автозаводцы.

Счет открыли хозяева. На 14-й минуте ворота «Спутника» поразил нападающий «Лады» Олег Ли. Вскоре гости 

6 февраля 2014, 09:57
Хоккеисты «Лады» в Тольятти всухую обыграли «Зауралье» - 4:0

Хоккеисты «Лады» в Тольятти всухую обыграли «Зауралье» - 4:0

В понедельник, 3 января, хоккеисты «Лады» провели на своем льду в Тольятти матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с командой «Зауралье» из Кургана.

Автозаводцы открыли счет на второй минуте встречи. Ворота гостей поразил нападающий тольяттинской команды Анатолий Раенко. На 17-й минуте «Лада» 

4 февраля 2014, 09:58
Хоккеисты молодежной «Ладьи» из Тольятти смогли вырвать победу у «Стальных Лис»

Хоккеисты молодежной «Ладьи» из Тольятти смогли вырвать победу у «Стальных Лис»

Хоккеисты тольяттинской молодежной «Ладьи» 3 февраля в Магнитогорске обыграли местную команду «Стальные Лисы». Проигрывая по ходу матча со счетом 0:3, автозаводцы сумели сравнять счет. Шайбы в ворота хозяев забросили тольяттинцы Александр Сорокин, Вячеслав Чегринцев, Андрей Тарасов. Благодаря голу Никиты Марковского 

4 февраля 2014, 09:36
К образованию трещины в стене тольяттинской «Лада-Арены» могли привести морозы

К образованию трещины в стене тольяттинской «Лада-Арены» могли привести морозы

Генеральный директор хоккейного клуба «Лада» Андрей Галайда (на фото) не исключает, что стена ледового дворца «Лада-Арена» в Тольятти могла треснуть из-за морозов. Точную причину предстоит установить специалистам. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне, 29 января, появилась информация о том, что в 

30 января 2014, 12:35
В Риге под обломками супермаркета погибло 25 человек

В Риге под обломками супермаркета погибло 25 человек

Накануне вечером произошло обрушение стены и крыши здания супермаркета в Риге — под завалами оказались кассы и овощной отдел. Позднее обрушилась и вторая стена, которая придавила приехавших на место спасателей, сообщает РИА "Новости".

Число погибших при обрушении, по последним данным государственной 

22 ноября 2013, 12:09
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