Стало известно об авиапроисшествии, случившемся 17 февраля в аэропорту Риги. Там в момент набора скорости за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский Boeing 737. На его борту находилась тольяттинская хоккейная команда "Лада" - 43 спортсмена, плюс 7 членов экипажа. Они собирались лететь в УФУ. Никто не пострадал.
Как позже выяснили специалисты, при взлете произошли технические неполадки в левом двигателе. Хоккеистов спасло то, что воздушное судно не успело оторваться от земли. После ЧП команду отвезли в гостиницу, за ней вылетел другой самолет. Напомню, накануне в столице Латвии проходил матч КХЛ между «Ладой» и местным «Динамо». Наши проиграли.
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