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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

По итогам 2016 года самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тысячи пассажиров. Это на 100 тысяч человек - или на 5 процентов - меньше, чем было в 2015-м, сообщает пресс-служба компании. Из Самары чаще летали по внутрироссийским маршрутам (плюс 

16 января 2017, 05:29
До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

До 9 января в аэропорту Курумоч будут дежурить судебные приставы

"В новый год без долгов" - судебные приставы региона проводят акцию в международном аэропорту Курумоч. Они предлагают пассажирам узнать о возможной задолженности по исполнительным производствам через специальный банк данных и оплатить ее на месте.

Сотрудники ведомства ведут круглосуточное дежурство в воздушной 

30 декабря 2016, 11:07
В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В понедельник, 26 декабря, в самарском аэропорту Курумоч из-за тумана задерживаются авиарейсы. Вылетов ждут пассажиры, которые должны отправиться в московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также в Нижний Новгород и Екатеринбург. Предположительно самолеты отправятся в пункты назначения после полудня.

Кроме того, 

26 декабря 2016, 10:02
Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Сотрудники Самарской таможни задержали в аэропорту Курумоч женщину, которая пыталась ввезти незадекларированные наручные часы Hublot стоимостью 1,4 млн рублей.

По данным ведомства, задержанная – пассажирка авиарейса Самара – Прага. Она воспользовалась «зеленым коридором». При прохождении таможенного контроля у нее обнаружили товар, 

15 декабря 2016, 02:25
В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

Минувшей ночью в Курумоче  вынужденную посадку совершил самолет, летевший из  Киева в Алма-Аты. Об этом сегодня пишут электронные СМИ со ссылкой на  помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.
На борту было 50 пассажиров и 6 членов экипажа. Командир принял решение 

8 декабря 2016, 11:17

"Курумоч" судится с застройщиком

Аэропорт «Курумоч» пытается взыскать 777 млн рублей неустойки с застройщика нового пассажирского терминала - питерской фирмы «Компакт». Он обратился с иском в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По мнению заявителя, подрядчик нарушил сроки сдачи объекта в эксплуатацию. "Компакт", в свою 

5 декабря 2016, 04:59
В Сызрани таксист уснул за рулем и перевернулся вместе с клиентом

В Сызрани таксист уснул за рулем и перевернулся вместе с клиентом

Вчера, 5 ноября, рано утром на улице Московской в Сызрани перевернулось такси Renault Logan. Как пишет «КТВ ЛУЧ», авария случилась на «горбатом» мосту, ведущем к ЖД-станции Сызрань-1. По предварительной версии, таксист уснул за рулем, машина изменила траекторию, «стукнулась» об отбойник 
6 ноября 2016, 01:19
Названа дата выхода пятой части фильма Люка Бессона «Такси»

Названа дата выхода пятой части фильма Люка Бессона «Такси»

Пользующийся популярностью во всем мире фильм «Такси» вскоре получит свое продолжение. Пятая часть ленты, работа над которой уже ведется во Франции, на студии Люка Бессона, выйдет на экраны в конце 2018 года.
Премьера «Такси-5» намечена на 31 января 2018 года. 

4 октября 2016, 02:04
В Тольятти маршрутка жестко врезалась в Яндекс-такси, пострадала пассажирка (есть фото)

В Тольятти маршрутка жестко врезалась в Яндекс-такси, пострадала пассажирка (есть фото)

Сегодня, 3 октября, около 5 часов в Тольятти произошло весьма поучительное ДТП для людей, которые убеждены, что на заднем сиденье ремни безопасности не очень нужны. Некоторые даже возят не пристёгнутыми детей.

Как пишет tltpravda, на перекрестке по улице 
3 октября 2016, 11:24
В Тольятти пассажирка такси пострадала в ДТП с автобусом

В Тольятти пассажирка такси пострадала в ДТП с автобусом

В Тольятти в понедельник, 3 октября, произошло ДТП с участием автобуса и такси. Машины столкнулись около пяти часов утра на пересечении улиц Свердлова и Юбилейной. В социальных сетях опубликованы фотографии. Есть пострадавшие.

По данным паблика «Происшествия Тольятти», маршрутный автобус 
3 октября 2016, 10:12
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