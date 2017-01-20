С 1 января 2017 года самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси. Напомним, в октябре 2016 года компания объявила тендер на долгосрочный договор с перевозчиком. Однако, торги так и не состоялись из-за отсутствия к ним интереса со стороны потенциальных участников. Не поступило ни одной заявки. Согласно материалам конкурса, победитель вместе со статусом официального перевозчика, получил бы 50 машиномест на привокзальной площади, оповещение об услугах такси на территории аэрокомплекса и на официальном сайте, места для фирменных стоек в пассажирском терминале. Как указывается в реестре торгов, официальные партнеры из числа служб такси у «Курумоча» появились в 2013 году. Первый тендер выиграла фирма «Такси-город» из Екатеринбурга. В 2014-м победителем признали тольяттинскую компанию «Мега-Лизинг». Она перевозила пассажиров до конца 2016. Как уже сообщала «ТЕРРА», к тендерам «Курумоча» допускаются таксопарки, имеющие опыт работы на рынке не менее 3 лет и владеющие собственным парком минимум в 50 автомобилей иностранного производства. Возможно использование только брендированных машин определенной единой расцветки с нанесенным логотипом таксопарка. ТЕРРА будет следить за развитием событий.
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