Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
Оказывается, вероятность угодить в дорожно-транспортное происшествие для синих такси на 9% больше на каждую тысячу автомобилей. А вот традиционные для этого вида услуг транспортные средства желтого цвета оказались более безопасными. Эксперты думают, что они просто более заметны.
Ученые полагают, что сделанные ими выводы будут лишним поводом для владельцев такси перекрасить автомобили в «нужный» цвет. В итоге будет обеспечена большая безопасность на трассе. Реакция таксопарков на эту информацию пока неизвестна.
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