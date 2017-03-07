Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее Коллектив ученых в результате недавнего исследования эволюции людей за последнее столетие установил, что человек за это время заметно поглупел по сравнению с предшественниками. Об этом информирует издание Factom.

Как утверждают специалисты, за век уровень IQ человека уменьшился на 14 пунктов. …