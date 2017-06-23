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В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва
В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
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6 июня 2017, 02:02
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В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий
Минобороны РФ подтвердило аварийную посадку самолета Ан-26 в Саратовской области. На борту лайнера авиабазы Краснодарского авиационного училища было 6 человек. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще пять получили различные травмы и были впоследствии доставлены в стационар, сообщают российские информагентства.
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30 мая 2017, 11:19
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым
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30 мая 2017, 11:12
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Высший пилотаж: Известного авиатора оштрафовали за «мертвую петлю» с пассажирами
Суд в Чите оштрафовал известного в забайкальском регионе летчика-любителя Леонида Кулеша за опасный маневр на сверхлегком самолете с пассажирами. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.
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30 мая 2017, 09:14
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Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек
Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
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4 мая 2017, 03:44
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов
С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
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3 мая 2017, 05:20
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Гражданка Узбекистана заставила пилота экстренно посадить самолет в Самаре
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19 апреля 2017, 11:36