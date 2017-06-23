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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
Как сообщают зарубежные агентства, кроме клочка бумаги угрожающего содержания ничего 

6 июня 2017, 02:02
В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий

В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий

Минобороны РФ подтвердило аварийную посадку самолета Ан-26 в Саратовской области. На борту лайнера авиабазы Краснодарского авиационного училища было 6 человек. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще пять получили различные травмы и были впоследствии доставлены в стационар, сообщают российские информагентства.

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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму.

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30 мая 2017, 11:12
Высший пилотаж: Известного авиатора оштрафовали за «мертвую петлю» с пассажирами

Высший пилотаж: Известного авиатора оштрафовали за «мертвую петлю» с пассажирами

Суд в Чите оштрафовал известного в забайкальском регионе летчика-любителя Леонида Кулеша за опасный маневр на сверхлегком самолете с пассажирами. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.
Как установили служители Фемиды, мужчина на принадлежащем ему воздушном судне 

30 мая 2017, 09:14
Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. 

4 мая 2017, 03:44
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В "Курумоче" у пассажиров отобрали 30 килограммов продуктов

С пустыми сумками остались граждане, прилетевшие из Таджикистана, Армении и Узбекистана.
С 24 по 30 апреля инспекторы регионального Россельхознадзора изъяли в аэропорту 17 партий продукции домашнего изготовления, которая перевозилась без ветеринарных документов.  В частности, задержано 23,5 кг молока и молочной 

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Гражданка Узбекистана заставила пилота экстренно посадить самолет в Самаре

Гражданка Узбекистана заставила пилота экстренно посадить самолет в Самаре

Утром в среду, 19 апреля, в Самаре приземлился самолет, летевший из Москвы в Узбекистан. Он должен был сесть в аэропорту Ферганы. Однако командир экипажа принял решение об экстренной посадке в самарском Курумоче из-за одной пассажирки. У гражданки Узбекистана начались преждевременные 

19 апреля 2017, 11:36
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