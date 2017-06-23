ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму. Ребенку стало плохо, бригада скорой отвезла …