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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Самарский аэропорт попал в мировой топ-45

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Золотые слитки общей массой в несколько десятков килограмм обнаружены в туалете самолета японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air. Лайнер прибыл из Тайваня в аэропорт Кансай. Таможня уже признала найденное золото контрабандой.
Слитки находились в черном мешке и были спрятаны за стеной 

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В Курумоче исчезли миллионы рублей

В Курумоче исчезли миллионы рублей

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6 июля 2017, 05:14
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.

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В Самаре задерживают несколько авиарейсов

В Самаре задерживают несколько авиарейсов

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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму.

Ребенку стало плохо, бригада скорой отвезла 

30 мая 2017, 11:12
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