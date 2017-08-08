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Самарский Ботанический сад дорабатывает последнюю неделю
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8 августа 2017, 01:42
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Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»
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3 августа 2017, 10:48
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В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
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1 августа 2017, 03:18
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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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1 августа 2017, 07:32
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В Курумоче разрушат старый VIP-зал
В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора …
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28 июля 2017, 04:35
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Самарский аэропорт попал в мировой топ-45
Курумоч попал в число 45 лучших аэропортов мира, самарскую воздушую гавань оценили на "четверку". Исследование представила консалтинговая компания Skytrax. В один ряд с Курумочем эксперты поставили аэропорты Хельсинки, Барселоны, Парижа, Лондона, Копенгагена, Цюриха и Сан-Франциско. Все они также получили по …
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21 июля 2017, 04:05
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Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки
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11 июля 2017, 10:14
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В Курумоче исчезли миллионы рублей
Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический …
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6 июля 2017, 05:14
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи
Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.
Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» …
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23 июня 2017, 10:49
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В Самаре задерживают несколько авиарейсов
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15 июня 2017, 03:14
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым
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30 мая 2017, 11:12