Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада …