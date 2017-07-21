В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи В самарском аэропорту произошла задержка нескольких авиарейсов. Около трехсот человек, которые должны были отправиться в Сочи и в болгарский город Бургас, из Курумоча по расписанию не вылетели. По предварительной информации, отправление в Болгарию ожидается только в 17 часов, в Сочи …