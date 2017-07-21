Курумоч попал в число 45 лучших аэропортов мира, самарскую воздушую гавань оценили на "четверку". Исследование представила консалтинговая компания Skytrax. В один ряд с Курумочем эксперты поставили аэропорты Хельсинки, Барселоны, Парижа, Лондона, Копенгагена, Цюриха и Сан-Франциско. Все они также получили по "четыре звезды". В России кроме Курумоча такую оценку поставили только аэроузлам Казани и Кольцово в Екатеринбурге. Пятизвездочных аэропортов британцы насчитали всего 8. Российских среди них нет. Эксперты при проверке взяли на себя роль обычных пассажиров. Они прошли досмотр и паспортный контроль, посидели в кафе, прогулялись по магазинам, поговорили с персоналом на английском языке, оценили скорость Wi-Fi, навигацию и общее состояние аэрокомплекса.
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