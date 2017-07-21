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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Золотые слитки общей массой в несколько десятков килограмм обнаружены в туалете самолета японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air. Лайнер прибыл из Тайваня в аэропорт Кансай. Таможня уже признала найденное золото контрабандой.
Слитки находились в черном мешке и были спрятаны за стеной 

11 июля 2017, 10:14
В Курумоче исчезли миллионы рублей

В Курумоче исчезли миллионы рублей

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический 

6 июля 2017, 05:14
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.

Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» 
23 июня 2017, 10:49
В Самаре задерживают несколько авиарейсов

В Самаре задерживают несколько авиарейсов

172 пассажирам придется почти полдня ждать вылета в Симферополь. 
15 июня 2017, 03:14
Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще

С 20 июня на маршуруте Самара – Стамбул начнет работать новый авиаперевозчик - турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Всего компания будет выполнять по три прямых регулярных рейса в неделю. Пассажиров будут обслуживать на самолетах Boeing 737-800 и Аirbus 320. Дни и 

15 июня 2017, 10:25
В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи

В Самаре задержались вылеты в Болгарию и в Сочи

В самарском аэропорту произошла задержка нескольких авиарейсов. Около трехсот человек, которые должны были отправиться в Сочи и в болгарский город Бургас, из Курумоча по расписанию не вылетели. По предварительной информации, отправление в Болгарию ожидается только в 17 часов, в Сочи 
14 июня 2017, 04:34
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму.

Ребенку стало плохо, бригада скорой отвезла 

30 мая 2017, 11:12
Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. 

4 мая 2017, 03:44
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