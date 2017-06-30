Для таксистов в России введут систему контроля усталости Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».

Систему контроля можно будет подключить к диспетчерскому пункту, и таким образом появится возможность дистанционно отслеживать состояние человека за …