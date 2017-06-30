Жители нашей страны стали чаще ездить на такси и меньше прибегать к услугам общественного транспорта. Как свидетельствуют результаты исследования «Известий», всего за два последних года количество клиентов транспортных средств с шашечками увеличилось в два раза.
Если в 2014 году услугами такси воспользовались 22 млн россиян, то в 2016-м – 45 млн. За этот же промежуток времени отмечено уменьшение пассажиропотока общественного транспорта. Число перевезенных автобусами пассажиров сократилось на 2%, метро – на 3,4%, трамваями – на 10%, троллейбусами – на 18%.
Эксперты отмечают не только плачевное состояние общественного транспорта во многих регионах, но и постоянный рост тарифов. При этом высокая конкуренция в сфере такси заставляет участников рынка держать относительно невысокие расценки и стимулирует к улучшению качества обслуживания.
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