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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал городским чиновникам купить пособия для самообучения английскому языку.
«Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо», - цитирует градоначальника «Самарская газета».

Всем сотрудникам 
27 июня 2017, 12:48
Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или 

27 июня 2017, 09:31
В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года ряд сельских районов Самарской области готовятся принять туристов, как из российских регионов, так и из-за рубежа.
Туристы, решившие добраться до самарской глубинки, увидят и узнают много интересного. Например, в Исаклинском районе много 

26 июня 2017, 01:05
Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В самарском Загородном парке появилась скамья памяти Михаила «Горшка» Горшенева – лидера панк-группы «Король и Шут», ушедшего из жизни в 2013 году. Арт-объект создан на добровольные пожертвования фанатов музыканта. Он установлен неподалеку от колеса обозрения. На скамье расположена гитара с 
14 июня 2017, 08:00

"The Anthology Of Blues": грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra в Ереване

Ереван встречает грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra. Специально в честь 99-летия Первой Республики известный интернациональный коллектив подготовил новую концертную программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли лучшие хиты блюзового наследия. На сцене музыканты из Испании, Франции, Швеции. Одну 
3 июня 2017, 10:16
Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017

Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017

Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
Две вокалистки, Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, учились пению в Новокуйбышевске, а 12-летняя Аня Черноталова - коренная самарчанка. В преддверии масштабного музыкального события корреспонденты "ТЕРРЫ"  встретились 

26 мая 2017, 04:07
Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки в это воскресенье, несмотря на проливной дождь собрал в столице 63-го региона тысячи самарцев. Одной из главных площадок стала сцена радио DFM, где диджеи дали свой мастер-класс.
Несмотря на проливной дождь и свинцовые тучи, 

22 мая 2017, 01:00
В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

Во вторник, 21 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и общественного транспорта. На улице Алма-Атинской столкнулись иномарка Datsun on-DO и трамвай. Есть пострадавший.

По данным полицейских, аварию зарегистрировали около шести часов утра. Трамвай и такси 
21 марта 2017, 03:48
Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
Систему контроля можно будет подключить к диспетчерскому пункту, и таким образом появится возможность дистанционно отслеживать состояние человека за 

17 марта 2017, 09:51
Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны

Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
Оказывается, вероятность угодить в дорожно-транспортное происшествие для 

7 марта 2017, 10:33
Такси в Москве за три года подешевело на треть

Такси в Москве за три года подешевело на треть

Цена поездок на такси в российской столице с 2014 года снизилась на 30%. Об этом сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.
В 2016 году средний чек за поездку составлял около 500 рублей, в 2015 году - 650, в 2014 – 

2 февраля 2017, 03:10
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