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Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители
Глава Самары Олег Фурсов рекомендовал городским чиновникам купить пособия для самообучения английскому языку.
«Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо», - цитирует градоначальника «Самарская газета».
Всем сотрудникам …
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27 июня 2017, 12:48
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Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями
В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или …
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27 июня 2017, 09:31
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В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов
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26 июня 2017, 01:05
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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения
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23 июня 2017, 11:15
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В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу
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14 июня 2017, 08:00
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"The Anthology Of Blues": грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra в Ереване
Ереван встречает грандиозное блюзовое шоу D'Black Blues Orchestra. Специально в честь 99-летия Первой Республики известный интернациональный коллектив подготовил новую концертную программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли лучшие хиты блюзового наследия. На сцене музыканты из Испании, Франции, Швеции. Одну …
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3 июня 2017, 10:16
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Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017
Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
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26 мая 2017, 04:07
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Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев
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22 мая 2017, 01:00
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В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший
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21 марта 2017, 03:48
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Для таксистов в России введут систему контроля усталости
Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
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17 марта 2017, 09:51
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Ученые установили, такси какого цвета наиболее опасны
Американские и китайские ученые задались целью установить, каким образом цвет такси влияет на его безопасность для всех участников дорожного движения. Для этого был проанализирован массив сведений об авариях в Сингапуре с участием такси.
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7 марта 2017, 10:33
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Такси в Москве за три года подешевело на треть
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2 февраля 2017, 03:10