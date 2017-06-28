Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По …