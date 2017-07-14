Всемирно известная компания Sony Corp впервые с 1989 года собирается возобновить производство виниловых пластинок. Информацию об этом распространили японские агентства со ссылкой на представителей концерна.

Согласно планам, массовое производство пластинок стартует уже в этом году. Также сообщается, что дочерняя структура …