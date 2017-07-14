Топ-50 музыкантов, заработавших больше других в 2016 году, составил Billboard. На первой строке в списке расположилась американская исполнительница Бейонсе.
В прошлом году доход R’n’B-дивы составил $62,1 млн.. При этом основную часть (54 млн.) она заработала на гастрольном туре.
«Серебро» в этом заочном соревновании досталось рок-группе Guns N’ Roses с доходом в $42,3 млн. Третья позиция у автора и исполнителя Брюса Спрингстина ($42,2 млн).
Также в первую десятку вошли рэпер Дрейк, британские соул-певица Адель и группа Coldplay, канадец Джастин Бибер, Люк Брайан из США, рэп-исполнитель Канье Уэст и кантри-исполнитель Кенни Чесни. А замыкает топ-50 группа Pentatonix ($8,2 млн).
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