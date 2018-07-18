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Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
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6 июня 2018, 08:00
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Канадская певица Аврил Лавин встречается с сыном миллиардера
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22 мая 2018, 08:06
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Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель
Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная …
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10 мая 2018, 09:28
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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
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4 мая 2018, 09:13
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Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга
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10 октября 2016, 09:41
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В Самаре завершился городской фестиваль детского творчества "Подснежник"
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10 июня 2016, 03:52
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Пять юных талантов представят Самарскую область на конкурсе ПФО «Звезды детства»
Самарскую область отправятся представлять победители пятого регионального фестиваля «Творчество. Успех. Радость». Окружной конкурс «Звезды детства» проводится в целях развития творческого потенциала детей, которые остались без попечения родителей.
Напомним, в Самаре региональный этап конкурса ПФО проводится пятый год подряд. За …
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14 мая 2015, 09:26
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В Самаре подвели итоги фестиваля "Творчество. Успех. Радость"
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14 мая 2015, 09:16