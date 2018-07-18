В мероприятиях приняли участие более двух тысяч человек. В основном это сироты, те, кто остался без попечения родителей или воспитываются в многодетных и приемных семьях.

В течение года отборочные туры проходили во всех районах. Лауреатами стали 145 детей. Они соревновались …