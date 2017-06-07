За воплощение проекта в жизнь правительство области заплатит 29 миллионов рублей. Земля, которую предстоит ввести в сельхозоборот, расположена в границах бывшего совхоза «Молодая Гвардия» в Волжском районе рядом с посёлком Кряж.
Сейчас территория заросла травой, кустарниками и мелколесьем, так как не использовалась 10-15 лет. Всего предстоит расчистить 14 участков пашни. Площадь некоторых из них покрыта растительностью на 70%. Для выполнения работ необходимо использовать трактора, бульдозеры, бороны и плуги. За приведение земель в посевную годность заплатят 29 млн 135 тыс. рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 22 июня. Итоги подведут 26-го. Завершить работы необходимо в срок до 31 октября 2017 года.
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