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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Дети Леонида Михельсона попали в ТОП-5 богатейших наследников России

Дети Леонида Михельсона попали в ТОП-5 богатейших наследников России

Дети бизнесмена Леонида Михельсона, уроженца Новокуйбышевска, попали в ТОП-5 богатейших наследников России. Очередной рейтинг отпрысков отечественных миллиардеров подготовило издание Forbes. По данным исследователей, 25-летняя Виктория Михельсон и ее 2 летний брат, имя которого не указывается, поделят между собой активы владельца «Новатека» 

26 мая 2017, 01:08
Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян

Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян

Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.
Если говорить о первом направлении, то средний 

23 мая 2017, 11:20
Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

В следующем месяце корпорация OnePlus официально представит новый флагманский смартфон, который будет продаваться в Соединенных Штатах, Европе, РФ, КНР и ряде других стран. Инсайдеры информируют, что модель OnePlus 5 будет доступна в трех модификациях. Стоимость в США базовой модели с 

22 мая 2017, 10:26
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Отечественные издания рассказали о наиболее необычных именах детей, появившихся на свет с начала этого года в российской столице. В частности, в перечень вошли Лавр, Ахиллес, Потап и Ума, информирует сайт московского правительства.
Кроме того, в списке нетипичных имен фигурируют два 

18 мая 2017, 05:20
ВОЗ назвала самую пьющую страну

ВОЗ назвала самую пьющую страну

По версии Всемирной организации здравоохранения, Литва находится на первом месте рейтинга самых пьющих стран в мире по итогам 2016 года. Такое заявление сделал в Вильнюсе представитель организации Гауден Галеа.
По статистике ВОЗ, на каждого жителя этой прибалтийской республики в год 

17 мая 2017, 09:43
Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Российская версия издания Forbes представила рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров. На первой строке оказался Тимур Бекмамбетов.
При составлении списка специалисты сопоставляли такие критерии, как сумма на выпуск фильма и полученная выручка от его демонстрации. При этом не учитывалась популярность фильма 

16 мая 2017, 12:08
Жена экс-мэра Москвы возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes

Жена экс-мэра Москвы возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes

Лидером рейтинга богатейших женщин России оказалась жена бывшего столичного мэра Юрия Лужкова Елена Батурина. Об этом рассказывают российские информагентства.
Состояние Батуриной оценивается в $1 млрд. Далее в списке идет экс-супруга председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева - Елена ($600 млн).

21 апреля 2017, 11:04
Forbes назвал главные бестселлеры 2016 года

Forbes назвал главные бестселлеры 2016 года

Forbes обнародовал топ наиболее популярных книг в 2016 году. В их число вошли "История Билли Миллигана", "Маленький принц", "Гарри Поттер и Проклятое Дитя".
В составленный Forbes рейтинг попали самые продаваемые издания, которые появились с ноября 2015 по декабрь 2016 года. 

26 декабря 2016, 04:21
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