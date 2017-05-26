Журнал Forbes представил очередной перечень наследников самых состоятельных российских бизнесменов. В рейтинг вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд.
В списке фигурируют 47 детей предпринимателей. При этом журналисты считали только признанных наследников.
На первой строке рейтинга, как и в прошлом году, сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Являясь единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство $14,5 млрд (годом ранее эта сумма составляла $8,9 млрд).
На второй строке дочь владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Доля пятилетней Тары, по информации Forbes, составляет $13,2 млрд (в 2016-м она была $8,2 млрд). Тройку замкнули наследники основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь Виктория (1992 г.р.) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на $9,2 млрд каждый (сведения за 2016 год — $7,2 млрд).
В рейтинге также фигурируют дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, и других. Как замечает Forbes, семья Олега Дерипаски, крупнейшего акционера UC Rusal, оказалась в списке «новичком года», заняв 18-е место.
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